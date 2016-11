Arest la domiciliu pentru soferul care s-a urcat baut la volan si a lovit masina politiei

* acesta conducea si fara permis, dupa ce i-a fost retinut tot pentru consum de alcool * de la inceputul acestui an, politistii de la Biroul Rutier din cadrul Politiei Municipiului Bacau au retinut 11 soferi care au comis infractiuni in trafic

Unii soferi aplica in trafic doar propriile reguli, insa de cele mai multe ori nu fac decât sa ajunga in catuse. Este si cazul unui barbat de 53 de ani, care s-a urcat baut la volanul unei autoutilitare si desi a fost depistat în trafic de politisti, care au efectuat semnale regulamentare de oprire, acesta si-a continuat deplasarea.

Pe strada Gheorghe Donici, din municipiul Bacau, el a intrat în coliziune cu autospeciala de politie, care avea în functiune semnalele luminoase si acustice. In urma impactului, un jandarm de la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Bacau, aflat in masina, fiind vorba de un echipaj mixt, a fost ranit usor. Soferul a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind de 1,02 mg/l in aerul expirat, iar in sânge avea dublu. Insa nu era la prima abatere.

„Inculpatului i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii nivelului alcoolemiei în sânge, rezultatul fiind de 2,20 g la mie, la prima probã, si 2,05 g la mie, la cea de a doua proba. La data de 14.08.2016, acelasi inculpat fusese depistat pe raza judetului Vaslui conducând sub influenta alcoolului, ocazie cu care i-a fost retinut permisul de conducere, i-a fost suspendat dreptul de a conduce si i s-a întocmit dosar penal de cãtre organele de cercetare din judetul Vaslui”, se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Bacau.

Acesta a fost retinut de politisti si dus in fata procurorilor de la Parchetul Judecatoriei Bacau cu propunerea de arestare preventiva, iar de aici in fata judecatorilor care au dispus arestarea la domiciliu pentru o perioada de 30 de zile, el fiind acuzat de infractiunile de conducere fara permis si conducere sub influenta bauturilor alcoolice.

Masurile luate fata de acesti indivizi, care se cred mai presus de lege, sunt din ce in ce mai drastice, cel putin la nivelul Bacaului. Anul acesta, politistii de la Biroul Rutier Bacau au retinut 11 conducatori auto care au comis abateri in traficul din municipiu si comunele arondate, iar unii dintre ei au ajuns in arest preventiv.

Este cazul soferului care la inceputul lunii septembrie a ucis o tânara mama pe trotuarul din fata Policlinicii de Copii Bacau, dar si a celui care la inceputul lunii octombrie a accidentat doua minore la Secuieni si a fugit de la fata locului.