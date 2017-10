Asociația „Valoare Plus” organizează, astăzi, 18 octombrie, de la ora 18.00, un eveniment în premieră: o expoziție umană sub deviza „Păstrează-ți libertatea!”. Expoziția va marca, astfel, Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane și va încerca să-i sensibilizeze și să-i conștientizeze pe băcăuani cu privire la formele traficului de persoane. Treizeci de voluntari ai Asociației „Valoare Plus” vor expune la parterul clădirii Arena Mall, pe viu, forme ale traficului de persoane. Vor fi spuse povești dureroase, povești tragice pentru ca publicul să cunoască cazuri reale de traficare a unor tinere.

„Evenimentul este organizat în cadrul proiectului «Stay Free», prin intermediul căruia asociația noastră, alături de Swedish Alliance Mission, își propune, în perioada septembrie 2016-iunie 2018, să informeze 20.000 de liceeni din județele Regiunii Nord-Est a României cu privire la acest fenomen. Până acum am informat circa 10.000 de tineri",", arată Marian Pădureț, președinte „Valoare Plus". „Expoziția Umană" este realizată în parteneriat cu „Bacău – Capitala Tineretului din România" și Arena Mall.

