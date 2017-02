Contrasens Aprigi la judecată de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Principala cauză a stării în care se află societatea românească o reprezintă faptul că nu mai acceptăm să ne ascultăm unii pe alții, ne certăm fără să ne analizăm argumentele și vorbim toți, în același timp, considerând că numai adevărul nostru contează. Este tragic că se iese la proteste de stradă înainte să se citească textele acuzate. Evident, protestul este un drept legal, dar aș fi vrut să nu fie atât de evidentă dubla măsură. Pentru că anul trecut, când Guvernul Cioloș a modificat pe nepusă masă zeci de de articole din cele două Coduri, nu s-a întâmplat nimic, deși au fost câteva cazuri în care procurorii primeau mai mult decât stabilise Curtea Constituțională. Acum se agită o mulțime de lume pentru modificarea definiției abuzului în serviciu. Este ciudat deoarece chiar Curtea Constituțională a reproșat că „abuzul în serviciu se aplică într-un sens larg, fără a stabili, de exemplu, o anumită valoare a pagubei de la care fapta devine infracţiune”. Acum s-a stabilit acel prag de 200.000 de lei. Ceea ce nu înțelege multă lume este că acel prag nu reprezintă suma până la care se poate fura fără pedeapsă, cum spun unii, ci valoarea unei pagube produse de nerespectarea unei legi. Dacă un funcționar fură chiar și un leu, există alte paragrafe în Codul Penal care i se aplică fără nici o problemă. Abuzul în serviciu este o problemă delicată deoarece poate fi folosit la justificarea unor excese. Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, spunea înca de anul trecut că în toată Europa doar 13 state pedepsesc cu închisoarea această infracțiune. Și Europa are 50 de țări. Pe de altă parte, trebuie să fii orb ca să nu vezi că modificările făcute celor două coduri în ședința de marți au ca obiectiv securizarea activității celor două Puteri – Legislativul și Executivul, aflate de ani de zile sub asaltul Puterii Judecătorești. Nu ar fi fost o problemă dacă Justiția ar fi căutat să pedepsească abuzurile; însă dacă avem curajul să analizăm ceea ce s-a întâmplat cu adevărat o să observăm că, de fapt, prin intermediul Justiției s-a realizat controlul celorlalte două Puteri ale Statului. Să ne amintim numai modul în care a fost eliminat fostul șef al ANAF Gelu Diaconu. I s-a făcut dosar penal pentru „favorizarea făptuitorului” pentru că a suspendat o decizie imbecilă care blocase instituția și lăsase mii de români fără asigurări medicale. I s-a făcut dosar și, pentru că devenise „penal”, a fost concediat. Ulterior s-a renunțat la acestă acuzație. Și este doar unul din cazuri. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Invitatie la vals Articolul următor „În România nu există o zonă cu atâtea facilități naturale ca în Slănic Moldova”

