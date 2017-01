O zi plină de noutăți de ultimă oră care mai de care mai spectaculoase au avut agricultorii reuniți în cadrul simpozionului „Soluții științifice inovatoare pentru agricultură”, organizat în Bacău de firma Romchim Protect.

Ajuns în a cea de-a doua zi de desfășurare, evenimentul a avut parte de intervenția profund patriotică a organizatorului, Ioan Neculcea, care, printre altele, a vorbit despre problemele concurenței acerbe și adesea neloiale existente în piață, tendința tot mai accentuată a consumatorului român de a alege de pe raft produsele de import, lovindu-se, astfel, în industria autohtonă, dar și despre problemele generate de globalizare, accentuând asupra legăturii cât mai strânse care ar trebui să existe între fermieri și industriași.

Totodată, Neculcea a atins și sensibilul subiect al importurilor nechibzuite, atât de legume și fructe în detrimentul producțiilor locale, cât și importul de apă, în ciuda rezervelor de ape minerale uriașe deținute de România.

„Nu este normal să importăm pâine, când România produce atât de mult grâu. Este de-a dreptul cutremurător să văd că, zilnic, sunt aduse de afară sute de camioane cu plămadă congelată care, ulterior, ajunge în hypermarketuri și, apoi, pe masa românului. Nu este normal să importăm legume și fructe din alte țări, iar producțiile noastre să se strice pe câmp.

Ne mai întrebăm de ce o ducem greu, de ce suntem umiliți și luați în râs cu prețuri mici la produsele agricole sau de ce vin străinii și ne cumpără terenurile de sub nas, până lângă prispa casei. Ei bine, de asta, prentru că nu ne respectăm între noi, nu respectăm munca celor de lângă noi, alegând să cumpărăm de la străini, să dezvoltăm țările lor, în loc să o dezvoltăm pe a noastră”, a punctat Ioan Neculcea.

A urmat profesorul universitar dr. ing. Ioan Viorel Rați care a alocat un spațiu generos în cadrul simpozionului dedicat agriculturii inteligente, un concept nou apărut. „Omenirea se confruntă cu un proces de încălzire globală care schimbă tot, populația globului crește, apare criza alimentară, cea socială etc. De aceea, este nevoie de o revizuire a agriculturii. Or, agricultura inteligentă, de precizie, însumează, de fapt, tocmai cunoștințele tehnologice cele mai avansate, de la satelit cu GPS, la programele de calculator prin care se poate urmări, bunăoară, prin senzori, umiditatea din sol, sau se poate face fertilizare cu îngrășăminte inteligente etc. Asistăm,așadar, la o revoluție tehnologică, pentru că, trebuie să admitem, și agricultura a intrat în era digitală”, a arătat prof. Ioan Rați. Referindu-se la îngrășămintele inteligente, prof. Rați a vorbit și despre două produse uimitoare care au făcut deja vâlvă în toată lumea: poliacrilatul de potasiu (sau „ploia solidă”), un polimer solid cu aspect de zahăr, având un puternic efect hidro-absorbant, special conceput pentru a fi utilizat în agricultură și horticultură, care ar putea rezolva problemele cauzate de secetă în întreaga lume, respectiv Polyter, un hidro-îngrășământ capabil să asigure într-un mod spectaculos apa și nutrienții de care are planta nevoie.

Biostimulator pe bază de microrganisme, testat cu succes

La fel de interesantă s-a dovedit a fi și prezentarea prof. Oswald Zoltan, venit tocmai din Ungaria, care a supus atenției un fabulous biostimulator pe bază de microrganisme, deja testat cu succes pe suprafețe mari. „Produsul pe care l-am dezvoltat și testat se găsește la noi sub denumirea de Fielder și are la bază o ciupercă – thricoderma asperellum – care distruge ciupercile dăunătoare din sol și înlătură efectele sale nocive. De altfel, una dintre carateristicile acesteia este că are un rol de a descompune celuloza, eliberând, totodată, azotul din sol, însă, mult mai eficient decât alte produse”, a arătat cercetătorul din țara vecină.

El a ținut să accentueze asupra rezultatelor excepționale obținute în agricultură de asocierea dintre produsul maghiar Fielder și cunoscutul biostimulator Asfac BCO – 4, realizat de producătorul băcăuan Romchim Protect. În acest caz, s-a obținut un plus la recoltă de …peste 70 la sută. Finalul i-a aparținut dr. Dan Goanță care, respectând linia trasată de organizatori, a vorbit despre alternative sănătoase la antibioticele administrate animalelor de fermă.

„Utilizarea excesivă a antibioticelor în ferme a generat discuții aprinse inlcusiv la nivelul Comisiei Europene a Medicamentelor. Or, soluția ar putea fi înlocuirea, însă nu totală, a antibioticelor cu produsele naturale, existente deja pe piață, cum ar fi cele pe bază de uleiuri vegetale de eucalipt, oregano, usturoi, de scorțișoară sau arbore de ceai – mai nou utilizate și în dezinfecția suprafețelor sau conservarea produselor alimentare- , dar și vaccinurile ori deja cunoscutele probiotice – mucegaiuri și fungi”, a arătat în încheiere dr. Dan Goanță.