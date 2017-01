– Thermoenergy va furniza din nou apă caldă când apa rece va avea presiune maximă Remedierea conductei de apă rece, spartă în weekend la Valea Budului, le dă speranţe băcăuanilor că lucrurile vor intra în normal. A fost extrem de greu trei zile fără apă la robinet, iar băcăuanii s-au săturat să tot care apă de la cişmele sau să cumpere apă potabilă din magazine. A fost şi mai greu că băcăuanii nu s-au putut spăla în aceste zile de criză, iar acest lucru s-a resimţit cel mai mult luni dimineaţă, când majoritatea oamenilor au început serviciul, iar elevii au trebuit să meargă la şcoală. „Unităţile de învăţământ amintite au reţele independente de furnizare a agentului termic, care funcţionează ca o centrală de apartament. Dacă nu ai apă în instalaţii, nu ai nici cum să încălzeşti spaţii aferente. În acest caz, orice pierdere de apă, poate conduce la blocaj”, declară Narcisa Antoneac, purtător de cuvânt la Thermoenergy Group SA Bacău În ceea ce priveşte reluarea programului normal de furnizare a apei calde, acest lucru va fi posibil abia marţi seară, după ce apa rece va ajunge în parametri, în toate reţelele. „Din momentul în care încep să fie reîncărcate instalaţiile, ne mai trebuie o zi ca să intrăm în normal. Cum avaria a fost remediată, iar apa rece a început să fie pompată în instalaţii, preconizăm că marţi seară va curge apă caldă la robinet”, spune Narcisa Antoneac 260 SHARES Share Tweet

