Ancțiune anti braconaj a jandarmilor băcăuani

În urma acţiunii din data de 12.10.a.c, desfăşurată pe lacul de acumulare Racăciuni, jandarmii din cadrul unităţii împreună cu voluntari din cadrul Centrului Regional de Ecologie Bacău au scos din apă 1400 metri de plase de tip monofilament precum și cantitatea totală de 300 kilograme de peşte (din speciile, biban, caras, platica şalău). Peştii au fost redaţi mediului natural. De asemenea, jandarmii au aplicat 4 sanctiuni contraventionale din care două avertismente si două amenzi în valoare totală de 600 de lei, conform prevederilor din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008(*actualizată*)privind pescuitul şi acvacultura, art 58 literele a şi b: Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei: a) pescuitul recreativ al oricăror specii de peşte şi altor vieţuitoare acvatice vii efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale; b) neprezentarea permisului, licenţei sau autorizaţiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contravenţiile/infracţiunile;

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău va acţiona, şi în perioada următoare, pentru protejarea fondului piscicol şi respectarea cadrului legal care reglementează pescuitul.

