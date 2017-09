În general are note foarte bune la școală, dar s-a mai întâmplat și să o „sfeclească”, atunci când nu s-a pregătit pentru un test, după cum s-a destăinuit Anastasia Ana Costin de doar 10 ani și sportivă a Clubului de Karate Geido Dojo din Buhuși. Dacă la școală o mai „scaldă” din când în când, când e vorba de karate nu se dă la o parte. Are centura verde și nenumărate participări în competiții, acolo unde a reușit de fiecare dată să se claseze între primii. „Odată am luat locul I la o competiție organizată la noi în Buhuși, la Cupa «Ninomiya»”, spune senină Anastasia, care ne mărturisește că practică acest sport de la vârsta de trei ani și jumătate. Nu se consideră bătăușă, cum a fost caracterizată de unii în urma unor altercații. „Am avut probleme odată la școală cu un copil care a dat ciocolată pe mine și m-am supărat pentru că abia îmi spălasem hainele. I-am dat un șut în…fund, a început să plângă pentru că e un plângăcios, și a doua zi a venit cu mama lui la școală. Ce a urmat, nu mai are importanță”, a povestit micuța Anastasia. Trecând mai departe, am vrut să aflăm ce rezultate a mai obținut în concursuri. Sportiva și-a amintit de un alt loc I câștigat la o competiție organizată la Piatra Neamț, reușită realizată în detrimentul faptului că era la alt stil. Apoi a spus senină că are peste 20 de medalii și că idolii ei sunt Kancho Joko Ninomiya, fondatorul stilului Enshin Karate, câștigătorul All Japan în 1978, și sensei Lion Mutsunayache din Germania, campion mondial anul trecut. Își dorește să ajungă o mare sportivă, dar până atunci mai are de demonstrat. O ocazie se va ivi la sfârșitul lunii acestea când Anastasia va participa la Campionatul European de la Freiburg, Germania, acolo unde a participat și anul trecut când a reușit un spectaculos loc II la secțiunea kata. „Îți propui mai mult anul acesta?”, am întrebat-o pe micuța karatistă. Răspunsul ei? Unul simplu și plin de siguranță: „Normal!” 0 SHARES Share Tweet

