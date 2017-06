Amy Grace: „Expresii florale” cu Mădălina și Dorin Bejenaru

Tineri, frumoși, pasionați de ceea ce fac, soții Mădălina și Dorin Bejenaru conduc acum o afacere de succes: „Amy Grace – Expresii florale”. Și-au asumat riscul, au avut curaj, s-au documentat și au reușit.

Acum au deja două magazine deschise în Bacău, în supermarketul Cora și la Piața Sud, dar nu vor să se oprească aici.

„Totul a început acum patru ani. De mică mi-au plăcut florile. Acasă, la părinți, aveam o adevărată grădină botanică, dacă pot să spun așa. Mamei mele îi plăceau foarte mult florile și mi-a dat mie sarcina să le îngrijesc. Crescând, am început să le îndrăgesc și eu, să îmi placă și mie florile. Așa a venit și ideea unei florării. Pentru că îmi place frumosul. Îmi place culoarea, ador mirosul de floare. Și frumosul din fiecare floare. Dacă nu iubești florile, nu ai nicio șansă în acest tip de afacere. Știți cum e… floarea simte dacă e iubită. Pe mine, personal, florile mă binedispun, îmi dau o stare de bine. Și așa pot să și creez. Pentru că eu, personal, alături de cele șase fete care mă ajută și care lucrează cu mine, mă ocup de tot ce înseamnă aranjamente, buchete, de tot ce vindem”, ne-a spus Mădălina Bejenaru.

Începutul a fost foarte greu. A fost și frica normală unui început, teama de necunoscut, pornirea pe un drum cu totul și cu totul nou. Dar pentru că și-au dorit ca totul să fie la superlativ, au început imediat căutările, documentările, în special pe internet, au făcut cursuri de specialitate, pentru a fi în pas cu cerințele de pe piață. Au crezut în ei și au reușit. „Când am deschis acest business, eu am încurajat-o pe soția mea să meargă pe acest drum. Știam că îi plac foarte mult florile. Ideea a venit în 2013, iar la începutul anului 2014 am deschis prima florărie, în Galeria Cora. Soția mea avea atunci un job bine plătit, deci nu se punea problema de lipsa unui loc de muncă sau de bani. Am văzut în ea potențial, am încurajat-o, nu am apelat la fonduri europene, am făcut totul din banii noștri, din economiile noastre”, a explicat și Dorin Bejenaru. Nu s-au descurajat. Din contră. Pentru că la momentul în care și-au deschis prima florărie au sesizat că pe piața din Bacău lipsea acel frumos, acel elegant în ceea ce privește un aranjament floral, după cum spun chiar ei. Și și-au găsit drumul. Au deschis ușa acestei nișe. Au învins. „Am fost în Germania și acolo mi-a plăcut foarte mult cum arătau florile, cum erau florăriile de acolo, aranjamentele. Cred că de acolo ne-a venit și ideea. De acolo am adus și noi, în Bacău, acel frumos, acel altceva”, a mai spus Dorin.

Spre suprinderea lor, cam în același an, s-au mai deschis și alte florării în Bacău, care puneau accent pe un altfel de stil. Dar fiecare și-a găsit locul pe piață. Nici concurența nu i-a speriat. Chiar dacă în primul an toată lumea le spunea că alegerea lor nu e bună, că va fi un eșec. Însă soții Bejenaru au dovedit că se poate, că dacă ai încredere în ceea ce faci, reușești.

Educație prin … floare

Targetul lor de clienți sunt oamenii cărora le place un alt stil și un alt fel de aranjament. Practic, prin ceea ce Mădălina realizează cu aranjamentele florale pe care le crează, și prin ceea ce Dorin promovează pe pagina de facebook și, în curând, prin magazinul online pe care îl va deschide și în care se va putea plăti direct cu cardul, ei vor să educe clientul și să îl facă să înțeleagă că florile se pot vinde sau dărui și altfel. Nu în clasicul buchet învelit în celofan lucios, în care să existe același tip de floare, de aceeași culoare. „Noi mergem pe ceva mai elegant. Folosim imitația hârtiei de ziar, special creată pentru a înveli un buchet de flori. Practic noi am fost cei care am adus acest model în Bacău. Apoi, facem aranjamente în coșuri din nuiele împletite, în cutii de toate formele, în vaze, avem diferite tipuri de decorațiuni pe care le achiziționăm din Germania. Mergem foarte mult pe stilul din Germania, colorat, viu, divers. Clienții deja s-au obișnuit cu stilul nostru și chiar vin și îmi cer ce vreau, îmi ascultă sfaturile și sunt foarte mulțumiți”, spune Mădălina.

Florile vândute în toate culorile, pe toate speciile, sunt proaspete, fără sclipiciuri, fără lipici, nu sunt ofilite, trecute. La nevoie, se lucrează și pe aranjamente de evenimente, buchete de mireasă, buchete pentru lumânări de nuntă sau botez, aranjamente pentru cristelniță, aranjamente florale pentru mese festive sau coronițe pentru premianți. Se lucrează exact pe ceea ce vrea clientul, se personalizează fiecare aranjament. Și, în funcție de ce îi place acestuia, Mădălina și echipa ei se pliază imediat pe ceea ce se dorește. „Chiar ne dorim să avem clienți pretențioși, care caută calitate, pentru că așa și noi ne putem face ceea ce vor, așa reușim și noi, atunci când ei ne cer performanță. Ne bucurăm acum, după patru ani, că avem clienți care ne apreciază, care ne caută, care ne cer sfaturi”, ne-a mărturisit Dorin.

Trandafir criogenat și produse unicat din Olanda

După Cora, a urmat magazinul din Piața Sud, o nouă provocare, pentru a fi mai aproape de clienții lor și de cererea din zonă. Ca și la florăria din Cora, și aici se găsesc produse proaspete, unele unicat – cum e trandafirul criogenat, tratat cu o substanță anume și după un procedeu specific, care rezistă 25 de ani. Tot la „Amy Grace – Expresii Florale”, pe lângă toate florile tradiționale se mai găsesc și gerbera pitică, trandafirii mini – rose, proteia, alte specii de crini decât cei clasici, hortensia, iberis sau alte asemenea. „E marfă pe care o aducem din Olanda, chiar dacă unele specii sunt un pic mai scumpe, dar asta face diferența între noi și ceilalți de pe piață”, a mai spus Dorin Bejenaru.



Mici secrete ale afacerii

Există un secret în acest tip de afacere? „Da. În primul rând, florile trebuie îngrijite foarte bine. În fiecare zi se schimbă apa la flori, se taie codițele la fiecare fir în parte, nu drept, cum mulți greșesc, ci oblic, ca să fie o suprafața mai mare de absorbție a apei. Sunt flori care au nevoie de mai multă apă, cum sunt trandafirii, sunt flori care au nevoie mai mare de lumină, altele care preferă întunericul, altele care se simt foarte bine la lumina naturală. Apoi, cei care lucrează cu florile trebuie să le placă să facă acest lucru, pentru că sunt flori, mai ales cele la ghiveci, care te simt când nu ești în formă”, ne-a mai dezvăluit Mădălina Bejenaru o parte din trucurile acestui business. Planuri de viitor? „Da. Normal. În următorii 10 ani, ne-am propus ca florăriile noastre să fie prima opțiune a clienților în materie de flori. Un nou target? Da. 10 florării în tot județul Bacău”, a mai arătat, sigur pe el, Dorin.

„Garantăm produse foarte bune, flori proaspete și aranjamente unicat. Și, cum este și deviza noastră, sperăm ca atunci când vă gândiți la flori, când doriți să oferiți o floare… să vă gândiți la «Expresii Florale».”

Mădălina Bejenaru

„Sloganul nostru e simplu: «Expresii Florale» – când te gândești la flori, te gândești la noi!”

Dorin Bejenaru