– Principesa Moștenitoare Margareta și Principele Radu vor parcurge cu Trenul Regal, de la Focșani la Onești, un traseu al recunoștinței, cu ocazia centenarului marilor bătălii de la Mărășești, Mărăști și Oituz – călătoria Familiei Regale are loc în ziua în care a început prima bătălie, cea de la Mărăști Marți, 11 iulie, ora 16.50, la Cimitirul Eroilor din comuna Oituz, garnizoana

Bacău în colaborare cu Primăria Oituz, Consiliul Județean Bacău și Instituția

Bacău în colaborare cu Primăria Oituz, Consiliul Județean Bacău și Instituția

Prefectului, organizează ceremonial militar și religios pentru comemorarea eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial. La activitate vor participa și vor depune coroane și jerbe de flori Principesa Moștenitoare Margareta, Principele Radu și ambasadorul Statelor Unite ale Americii. Vizita oficială este anunțată și pe site-ul familiei regale, unde se precizează că în aceeași zi, Altețele Lor Regale vor fi prezente la scurte ceremonii de primire în gările Focșani, Mărășești, Adjud și Onești și vor lua parte la ceremonii solemne la Mausoleele din Mărășești și Mărăști, precum și la Cimitirul Eroilor din Oituz. Familia Regală îi invită pe toți locuitorii din orașele și comunele vizitate să ia parte la aceste evenimente care onorează memoria eroilor noștri. Pentru vizita regală, autoritățile locale din comuna Oituz au făcut lucrări de întreținere la cimitirul eroilor. Crucile au fost scoase și fixate mai apoi în beton, iar monumentul a fost curățat. Călătoria Călătoria Trenului Regal va porni din Gara Focșani, la ora 10.45. Accesul publicului și al presei este liber. Prima oprire va avea loc în Gara din Mărășești, la ora 11.25. Aici, Familia Regală va lua parte, la Mausoleul din Mărășești, la o ceremonie de depunere de flori, începând cu ora 11.45. Următorul moment oficial este anunțat pentru ora 13.10, la Mausoleul de la Mărăști. A doua oprire a Trenului Regal va avea loc în Gara din Adjud, la ora 15.30. Trenul Regal va opri în gară pentru 10 minute, timp în care publicul și presa vor avea acces liber. A treia oprire a Trenului Regal va avea loc în gara din Onești, la ora 16.20, unde, Altețele Lor Regale vor fi întâmpinate de oficialitățile locale, publicul doritor și reprezentanții mass-mediei. În finalul zilei, Familia Regală se va afla la Cimitirul Eroilor din Oituz, la ora 16.50, pentru a depune flori, într-o ceremonie solemnă, în memoria ostașilor români căzuți pe câmpul de luptă. Călătoria Trenului Regal, în ziua de 11 iulie 2017, este organizată de Casa Majestății Sale Regelui în colaborare cu Ministerul Transporturilor. Evenimentul este susținut de Banca Transilvania și Grupul Eurolines România. Istoric Bătălia de la Mărăști (11-19 iulie 1917) a rămas drept una dintre cele mai importante acțiuni militare românești din timpul Primului Război Mondial. Bătălia a fost condusă de generalul Alexandru Averescu, sub comanda Regelui Ferdinand I, comandantul suprem al Armatei Regale române. Operațiunea militară a durat opt zile și a reunit Armata Română și Armata Rusă într-o operațiune ofensivă împotriva Armatei a 9-a Germane. Bătălia de la Mărășești (6-16 august 1917) este considerată astăzi cea mai importantă acțiune militară românească din timpul Primului Război Mondial. Bătălia a durat zece zile și a lăsat în memoria societății românești legenda actelor de vitejie ale sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu, căpitanului Grigore Ignat și generalului Eremia Grigorescu. Atunci a fost lansată legendara expresie "Pe aici nu se trece"! La 28 septembrie 1916, a început bătălia de la Oituz. Prima confruntare militară de la Oituz a stat sub comanda generalilor Constantin Prezan, Eremia Grigorescu și Nicolae Sinescu și a fost una dintre cele mai curajoase acțiuni militare românești în Primul Război Mondial. Operațiunea a durat șaisprezece zile și a vizat împiedicarea Armatei a 9-a Germane de a forța Munții Carpați și de a pătrunde în Valea Siretului. A doua bătălie de la Oituz a început pe 28 octombrie 1916, a fost plasată sub comanda generalului Eremia Grigorescu și a durat cinci zile. A treia bătălie de la Oituz s-a desfășurat în zilele de 26 iulie – 9 august 1917, sub comanda generalului Gheorghe Văleanu.

