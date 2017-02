Onesti Alunecare de teren la Onești. Mai mulți copaci au fost dezrădăcinați de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe strada Serelor, drumul care face legătura între municipiul Oneşti şi localităţile Buciumi şi Răcăuţi, s-a produs o alunecare de teren pe o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi, în urma căreia a fost blocată o porţiune de drum şi au fost dezrădăcinaţi 16 salcâmi. De asemenea, s-a constatat iminenţa producerii, în următoarele zile, a unei alte alunecări de teren, pe care se află alţi 15 salcâmi. „M-am deplasat la fata locului, unde angajaţi ai SC DPP SA Oneşti şi reprezentanţi ai Ocolului Silvic Mănăstirea Caşin au acţionat atât pentru degajarea imediată a părţii carosabile, cât şi pentru înlăturarea arborilor dezrădăcinaţi parţial sau total de pe versant şi efectuarea de lucrări de prevenire a alunecării terenului”, a spus primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc. Pentru perioada următoare se are în vedere efectuarea de lucrări de întreţinere şi tăieri de regenerare care au ca scop întinerirea pădurii, stabilizarea terenului şi prevenirea producerii alunecărilor de teren şi a unor accidente sau pagube materiale, lucrări care vor fi realizate de Ocolul Silvic Mănăstirea Caşin. 4 SHARES Share Tweet

