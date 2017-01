Top Story Alți doi copii au murit într-un incendiu de Desteptarea -

La numai câteva zile după incendiul din localitatea băcăuană Parava în care au murit trei copii, un alt incendiu a luat viața altor doi micuți, in localitatea Valea Seacă. Cei doi – un băieţel de opt luni şi o fetiţă de doi ani – au murit luni după ce focul a cuprins locuința. În momentul izbucnirii focului, copiii erau singuri acasă, mama fiind plecată după lemne, iar tatăl la muncă în străinătate. La fața locului au intervenit pompierii din județul Vrancea. Ei spun că incendiul a izbucnit după ce patul s-a încins de la soba aflată în apropiere. Vom reveni.