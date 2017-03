Sport Altă miză, același derby Știința Bacău- Dinamo București (sâmbătă, ora 17.00, Sala Sporturilor) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Mare meci mare. Chiar dacă nu mai e în joc titlul și nici măcar un loc pe podium, confruntarea dintre Știința și Dinamo cheamă în cauză aceleași mari orgolii, neatinse de vreme sau de fluctuațiile din clasament. Știința se prezintă la primul meci acasă din actualul play-off după o înfrângere la Târgoviște și un succes cu 3-0 (17, 21, 16) repurtat miercuri, în intermediară, pe terenul Lugojului. Victoria din Banat ar putea constitui mult-așteptatul „declic” al studentelor, care nu au renunțat încă la locul 3. „Chiar dacă avem opt puncte de recuperat față de CSM Târgoviște, eu încă mai cred că putem termina campionatul pe locul 3. Până una-alta, trebuie să batem, sâmbătă, pe Dinamo”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă. Dinamo, care vine după un nou eșec, de data aceasta acasă, cu CSM Târgoviște (scor 1-3) va avea de înfruntat în Sala Sporturilor și reacția fanilor băcăuani, care au anunțat un show de zile mari. Show să fie, dar și victorie! Rezultatele etapei a 24-a: Alba Blaj- CSM București 3-0, Dinamo- CSM Târgoviște 1-3, CSM Lugoj- Știința 0-3. Programul etapei a 25-a: CSM București- CSM Lugoj, CSM Târgoviște- Alba Blaj (ora 16.30/ Digi), Știința- Dinamo. Clasament play-off: 1) Alba Blaj 69p., 2) CSM București 59p., 3) CSM Târgoviște 56p., 4) Știința 48p., 5) Dinamo 41p., 6) CSM Lugoj 31p. 0 SHARES Share Tweet

