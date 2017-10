Albumul „Bacău, urbea cu parfum de epocă”, realizat de colecționarul și maximafilistul Mihai Ceucă, apărut anul trecut la editura Magic Print din Onești, a fost distins cu titlul „Cartea anului 2016” și cu diploma de excelență acordate de Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din România. În album apar, adnotate și grupate în 15 capitole, în funcție de obiectivele prezentate și de semnificația lor socială și economică sau culturală, aproape jumătate dintre cele 300 de ilustrate adunate, în mai mult de o jumătate de secol, de inginerul Mihai Ceucă. „M-am străduit toată viața să respect o regulă a bunului simț care recomandă ca atunci când te afli printre oamenii mari să nu te ridici pe vârfuri – a scris, cu acest prilej, pe pagina sa de Facebook Mihai Ceucă. Ce faci însă, atunci când oamenii mari se apleacă la nivelul tău pentru a te dezmierda? Eu zbor în al nouălea cer și de acolo strig tare, să audă toată lumea: vă mulțumesc, Oameni Mari!”. Lucrarea face parte dintr-o serie de patru albume, primele trei publicate la aceeași editură și tipărite la aceeași tipografie, Magic Print, și semnate de profesorul Corneliu Stoica. Ele cuprind și imagini din colecțiile de cartofilie ale inginerului Mihai Ceucă și ale altor colecționari. Albumele sunt „Târgul anilor romantici. Un secol de istorie ilustrată a orașului Târgu Ocna”, „Valea Trotușului de odinioară în cărți puștale ilustrate (1899 – 1939)” și „Slănic Moldova de odinioară în cărți poștale ilustrate (1899 – 1939”. Colecția integrală de cărți poștale ilustrate a inginerului Mihai Ceucă arhivează imagini din toate localitățile județului Bacău, surprinse la începutul secolului al XX-lea. O parte dintre acestea au apărut în peste 20 de lucrări monografice realizate de diferiți autori. 0 SHARES Share Tweet loading...

