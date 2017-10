Ultimul lot de 15 laptopuri oferite de Garda Națională de Mediu (GNM) ca premii pentru școlile care au participat cu lucrări de creație plastică făcute din materiale recuperabile la concursul Let’s Be ECO au ajuns la Școala Gimnazială din satul Frumoasa (comuna Balcani). Concursul aflat la prima ediție, a fost organizat de GNM împreună cu Fundația Let’s Do It Romania și a avut 33 de câștigători, între care trei școli din satele băcăuane – Căiuți, Răcăciuni și Frumoasa. Premiul pentru elevii din școala de la Frumoasa a fost adus de Titi Secară și Dragoș Verbuță – comisari ai Comisariatului Județean Bacău al GNM. Comisarii au fost însă însoțiți și de primarul Vasile Luca și viceprimarul Vasilică Heisu. Iar elevii care le-au preluat au fost din ciclul întâi al școlii, care au cursuri dimineața. Școala are 328 de elevi. „Noi – ne-a spus directoarea școlii, Luminița Prisecaru – avem un cabinet CDI (centru de documentare și informare) și o sală AeL (platformă modernă de instruire și gestiune a conținutului educațional), iar din acest an în programa școlară de clasa a V-a s-a revenit cu predarea orelor de tehnologia informației și comunicațiilor. De aici utilitatea noilor calculatoare, care se adaugă celor 14 pe care le avem deja”.

„Participând la acest concurs – au spus dascălii școlii -, elevii au conștientizat că trebuie să păstreze un mediu curat, iar acum, premiați, se simt deja foarte importanți”. Comisarii le-au explicat elevilor ce este Garda de Mediu și care este rolul ei în protejarea mediului, dar și ce trebuie să facă fiecare locuitor al unei localități pentru a păstra un mediu curat. Cu acest prilej, primarul comunei le-a adus copiilor vestea bună că și sacul lui Moș Crăciun va fi, în acest an, mai plin decât altădată. Elevii au vorbit despre lucrările pe care le-au înscris în concurs. Cosmin, de exemplu, a realizat chiar un costum al lui Abel, confecționat din saci menajeri, capse de sticle și carton. Alți copii au confecționat coroane regale din carton recuperat, iar Andrei a alcătuit un desen în care apăreau Pământul Trist (poluat) și Pământul Vesel (protejat). Ei au fost îndrumați de profesorii și învățătorii Mioara Chihăescu – consilierul educativ, Adelina Coardă, Adriana Pușcașu, Constantin Gherman, Anișoara Bujor, Gheorghe Chihăescu, Vasile Leahu și Cătălin Ciciu. Elevii au vorbit și despre activitățile lor de ecologizare de pe albia Tazlăului, dar și despre cum unii dintre consăteni sunt obișnuiți să arunce oriunde gunoiul. Comisarii Gărzii de mediu le-au amintit elevilor și de colectarea selectivă a deșeurilor, practicată și în școala din Frumoasa. 0 SHARES Share Tweet loading...

