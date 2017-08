Perioadă de foc pentru Asociația Județeană de Fotbal Bacău. Duminică, 13 august este programată Adunarea Generală a AJF și tragerea la sorți a meciurilor din campionatul Ligii a IV-a, care va porni la drum la finalul săptămânii viitoare. Pe 21 august, forul fotbalistic județean va primi vizita conducerii Asociației Regionale de Fotbal din Westfalia (FLVW) în vederea încheierii unui nou parteneriat AJF- FLVW. De data aceasta, la invitația președintelui AJF Bacău, Cristian Sava, delegația germană îi va cuprinde pe preșdintele și vicepreședintele FLVW, Gundolf Walaschekski și Manfred Schnieders. „Cei doi și-au manifestat dorința de a vedea pe viu realitățile fotbalului băcăuan. Pe lângă diferite acțiuni sportive la care vor participa, oficialii germani vor avea întâlniri și cu oficialități din municipiul și județul Bacău. Totodată, se vor pune bazele unui adevărat parteneriat ce vizează dezvoltarea fotbalului băcauan”, a declarat Cristi Sava. Parteneriatul AJF- FLVW va include schimburi de experiență la nivelul arbitrilor și antrenorilor, facilitarea participării la turnee în Germania pentru echipele de copii din Bacău, acțiuni de sprijinire a fotbalului feminin și dezvoltarea proiectului AJF- Mobil. Pe 23 august, partea germană va avea o întâlnire cu președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu, în aceeași zi fiind programată o acțiune AJF-Mobil „Mingea e în terenul tău”, fie la Tamași, fie la Sărata. Pe 24 august, președintele FLVW Gundolf Walaschekski , vicele Manfred Schnieders și reprezentantul Comtetului de Arbitri al FLVW, Oliver Topp vor asista la un joc demonstrativ de copii pe baza sportivă de la Letea-Veche, pentru ca pe 25 august să fie programată o conferință de presă. 0 SHARES Share Tweet

