Multimedia Agricola Bacău a lansat pe piață ouăle cu luteină și ouăle îmbogățite cu Omega3 Premieră europeană și națională în industria alimentară de Petru Done -

Ouăle Ochioase și Ouăle Inimoase susțin natural sănătatea ochilor, respectiv sănătatea inimii Societatea Avicola Lumina, din comuna Lumina (Constanța), companie a Grupului Agricola Bacău, a lansat miercuri, 18 octombrie, două tipuri de ouă, unul dintre ele în premieră la nivel european: Ouăle Ochioase, îmbogățite natural cu luteină, pentru susținerea sănătății ochilor, și Ouăle Inimoase, îmbogățite natural cu Omega 3, benefice pentru susținerea sănătății inimii. Evenimentul a avut loc în cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul societății din Constanța, la care au participat Grigore Horoi – președintele Grupului Agricola, Carmen Gavrilescu – manager de marketing al Grupului, Vasile Bunduc – directorul general al Avicola Lumina, Cristian Călin – PR Manager și dr. Lygia Alexandrescu – nutriționist. Cele două produse au fost obținute în urma a patru ani de cercetare, în două proiecte despre care ziarul nostru a scris la momentele potrivite, ouăle cu luteină fiind o inovație marca Agricola. Luteina are un efect demonstrat științific de reducere a riscului de boli oculare asociate cu înaintarea în vârstă (cataractă, degenerescență maculară), menținând o vedere bună. Ouăle cu luteină sunt o premieră pentru piața din România și nu numai, ele fiind obținute de la găini hrănite cu un mix de furaje care conțin lucernă. În schimb, acizii grași Omega 3 sunt esențiali pentru sănătatea inimii, fiind demonstrată proprietatea lor de a reduce riscul unui infarct miocardic, prin reducerea trigliceridelor din sânge. Corpul uman nu poate produce în mod natural acest acid gras, astfel încât este nevoie să îl obținem din surse externe. Ouăle Inimoase sunt obținute în mod integral natural, prin hrănirea găinilor ouătoare cu semințe de in și de struguri și cu cereale, toate surse bogate de Omega 3. Avicola Lumina este linie de business a Grupului Agricola, specializată în recoltarea, sortarea, marcarea și ambalarea ouălor proaspete pentru consum. Cu o cotă de 6% din cifra de afaceri a grupului, Avicola Lumina deține 18 hale de găini ouătoare, dispuse pe o suprafață de 20 de hectare, hale modernizate în anul 2012, cu investiții semnificative, pentru a răspunde exigențelor Uniunii Europene privind spațiul de mișcare și gradul de libertate al fiecărei păsări. Capacitatea de producție a ouălor pentru consum a ajuns la 75 de milioane pe an, iar sortarea și ambalarea acestora se face la o capacitate de 45.000 de ouă pe oră, cu cea mai nouă generație de echipamente. Hrana păsărilor este asigurată integral în fermă, aceasta producând nutrețurile necesare după un rețetar propriu. Ziariștii din presa națională de specialitate și din presa locală, inclusiv din Bacău, au vizitat halele de producție și, implicit, obiectivele de investiții ale societății din comuna Lumina. 1 of 41 „Ne propunem să schimbăm perspectiva asupra pieței de ouă din România, aducând pe mesele consumatorilor un nou sortiment de ou cu calități nutriționale îmbunătățite în mod natural, ducând astfel grija noastră față de sănătatea publică la un nivel superior.”

Grigore Horoi, președintele Grupului Agricola

