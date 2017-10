Compania Aerostar, din Bacău, a semnat, în dimineața zilei de miercuri, 18 octombrie, Memorandumul de înțelegere cu producătoarea sistemelor de rachete Patriot, compania Raytheon, din Statele Unite. Raytheon este unul dintre contractorii din programul României de achiziţie a rachetelor Patriot din Statele Unite. Rachetele Patriot reprezintă un sistem de apărare avansat de tip sol-aer împotriva avioanelor sau rachetelor de croazieră sau balistice. Astfel de arme sofisticate sunt deţinute de 12 ţări: Statele Unite, Olanda, Germania, Japonia, Israel, Arabia Saudită, Kuwait, Taiwan, Grecia, Spania, Coreea de Sud şi Emiratele Arabe Unite. România ar urma să cumpere 28 de staţii de lansare M903 de la Raytheon, cu sisteme radar şi de control, 56 de rachete Patriot MIM-104E Guidance Enhanced Missile-TBM (GEM-T) de la Raytheon şi 168 de rachete Patriot Advanced Capabilty-3 (PAC-3) fabricate de Lockheed Martin. 42 SHARES Share Tweet loading...

