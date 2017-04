Aerostar, egal. Sport Club, victorie

Divizionarele C băcăuane au disputat două meciuri aflate la poluri opuse, jocuri ce au contat pentru etapa a XX-a din Seria I Liga a III-a. Din fericire, de această dată au fost favorabile băcăuanilor. În primul joc, programat vineri, 31 martie, Aerostar a primit vizita ciucanilor de la Csikszereda, un meci cu veleități de derby al seriei, un meci încheiat la egalitate 1-1.

„Din punctul meu de vedere, acest joc a fost una din cele mai bune experiențe. Puteam scoate mai mult din acest joc dar sunt mulțumit și cu acest rezultat. Este păcat că am luat gol din fază fixă, dar este bun și un punct”, a declarat antrenorul „aviatorilor” Mișu Ionescu, care nu a pierdut ocazia de a lăuda jocul bun al echipei sale. „Din păcate, în prima parte a campionatului am mers mai slab. Acum însă am crescut, avem potențial, și poate cel mai important, au crescut din toate punctele de vedere jucătorii tineri ceea ce ne dă mare încredere”, a completat tehnicianul băcăuan. În urma acestui rezultat, Aerostar a acumulat 35 de puncte și se află pe locul IV în clasament.

De cealaltă parte, „lanterna” seriei, Sport Club Bacău, a primit vizita celor de la CSM Pașcani, meci tranșat clar de băcăuani care s-au impus cu 3-1. „A fost un rezultat bun și trebuie să remarc faptul că băieții au jucat exemplar, cu dăruire, dând dovadă de profesionalism”, a declarat Sebi Păuceanu, conducătorul clubului, care a mai spus că rezultatul este unul de moral, pentru palmares, și că în continuare vor încerca să joace pe aceeași linie.

În etapa următoare, programată miercuri, 5 aprilie, de la ora 17.00, Aerostar va juca la cea mai experimentată echipă din serie, AFC Hărman, în timp ce Sport Clubul va evolua în deplasare la ocupanta locului secund din clasament, Știința Miroslava.

Rezultatele complete înregistrate în etapa XX:

Vineri, 31 Martie

Olimpia Râmnicu Sărat – Atletico Vaslui 5-0

CSM Roman – Ştiinţa Miroslava 2-3

Aerostar Bacău – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1-1

Sâmbătă, 1 Aprilie

SC Bacău – CSM Paşcani 3-1

Sporting Lieşti – AFC Odorheiu Secuiesc 5-0

Olimpic Cetate Râşnov – Avântul Valea Mărului 1-1

Sportul Chiscani – Metalosport Galaţi 0-1

Clasament:

1. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 41

2. Ştiinţa Miroslava 41

3. AFC Hărman 40

4. Aerostar Bacău 35

5. Sporting Lieşti 30

6. Olimpia Râmnicu Sărat 29

7. Atletico Vaslui 29

8. CSM Roman 27

9. Olimpic Cetate Râşnov 23

10.Metalosport Galaţi 22

11.Avântul Valea Mărului 20

12.CSM Paşcani 16

13.Sportul Chiscani 12

14.AFC Odorheiu Secuiesc 12

15.SC Bacău -25