Aerostar a încheiat stagiul de pregătire centralizată cu un meci de verificare susținut sâmbătă dimineață, pe stadionul „Letea”contra echipei de Liga a IV-a, Gauss Bacău. Victoria a revenit Gauss-ului, care beneficiind de un plus de prospețime fizică, dar și de experiență, în condițiile în care nu a utilizat, ca Aerostar, trei fotbaliști U19, s-a impus cu 4-3. „Aviatorii” s-au aflat în avantaj cu 1-0 și 2-1, prin reușitele lui Artenie, însă Gauss a revenit, conducând cu 4-2 grație „dublei” lui Bogdan Lupu, a golului înscris de Ramon Gheorghe și a autogolului semnat de Mihăeș, înainte ca Andrei Pavel să puncteze pentru Aerostar și să stabilească astfel rezultatul final. Antrenorul Aerostarului, Cristi Popovici a început testul de sâmbătă cu următoarea garnitură: Hărăguță- B. Ardei, Mihălăchioae, Mihăeș, Oanea- Buciuman, Adăscăliței, Chirilă, Artenie- Vraciu, Tudorache. Au mai evoluat pe parcurs: Albescu, Ichim, Dima, Strat, Honea, Istrate, A. Pavel. De partea cealaltă, Gauss, care s-a întărit și mai mult prin aducerea lui Doboș și R. Gheorghe, a mizat pe următorul „unsprezece” de start: Miron- Dediu, Lozneanu, Șt. Pavel, Dobârceanu- M. Doboș, Întuneric, R. Gheorghe, B. Lupu- Boghian, Diaconu. Au mai jucat: Șuștac, A. Mocanu, Trăistaru, Cl. Filip, Honea, Neagu. Miercuri, 16 august, se va stabili programul Ligii a III-a, care va începe pe 26 august. Înainte de startul campionatului, Aerostar va mai disputa două jocuri de verificare, ambele în deplasare: miercuri, cu Steaua Magic Iași, iar sâmbătă, la CSM Pașcani. Gauss în schimb, a intrat în linie dreaptă, la finalul acestei săptămăni urmând sa debuteze în campionatul Ligii a IV-a, care o găsește favorită certă la promovarea în C. 0 SHARES Share Tweet

