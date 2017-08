De data aceasta, nu mai e loc pentru erori. La o săptămână după egalul de la Focșani, din prima etapă, Aerostar debutează în mod oficial pe teren propriu. Și trebuie să o facă luând toate cele trei puncte în confruntarea de azi, cu Bucovina Rădăuți. „Am fost supărați după remiza de la Focșani. Chiar dacă am întâlnit un adversar bun, trebuia să ne întoarcem cu toate cele trei puncte în condițiile în care am jucat timp de 80 de minute cu un om în plus și am beneficiat și de un penalty”, a declarat antrenorul „aviatorilor” Cristi Popovici, care a comentat în felul următor lovitura de la 11 metri irosită de Cătălin Vraciu în minutul 10 al partidei cu CSM Focșani: „În ultimii trei ani, Vraciu a executat toate penalty-urile la echipele pe care le-am antrenat, având un procentaj de sută la sută în privința reușitelor. De data aceasta s-a întâmplat să…o dea în bară”. Popovici este convins că echipa sa se va impune în fața Bucovinei: „Întâlnim o nou-promovată care va veni să-și vândă scump pielea. În plus, probabil că Daniel Bălan, antrenorul-jucător al rădăuțenilor, va viza și un fel de revanșă personală, în condițiile în care anul trecut, pe vremea când antrenam pe Foresta Suceava, am renunțat la serviciile sale. În orice condiții, cred că avem forța, valoarea și calitatea să trecem de Bucovina Rădăuți”. Aerostar continuă să-l aibă ca indisponibil pe Adi Gheorghiu, care și-a reluat antrenamentele săptămâna aceasta după problemele de la genunchi care l-au ținut pe tușă pe durata pregătirilor din vară. De partea cealaltă, Bucovina, care s-a despărțit recent de Cerlincă și de Stănescu (reveniți la Suceava), contează pe un efectiv redus (15 jucători), din care face parte și antrenorul Daniel Bălan, dar și un stranier: nigerianul Jamilu. În prima etapă, Bucovina Rădăuți a stat. „Acesta va fi unul dintre inconvenientele noastre în actualul sezon: echipa contra căreia jucăm stă în runda precedentă”, a subliniat Cristi Popovici. Programul etapei a doua din Seria I Vineri, 1 septembrie, ora 17.00: Aerostar Bacău- Bucovina Rădăuți.

Sâmbătă, 2 septembrie, ora 17.00: Metalosport Galați- CSM Roman, AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc- KSE Târgu-Secuiesc, Olimpic Cetate Râșnov- Avântul Valea Mărului, Sporting Liești- CSM Pașcani, AFC Hărman- CSM Focșani. Ora 19.00: Suporter Club Oțelul Galați- AFC Odorheiu Secuiesc.

Sănătatea Darabani stă. Clasament 1. SC Oțelul Galați 1 1 0 0 8-0 3p.

2. AFC Hărman 1 1 0 0 5-1 3p.

3. Cetate Râșnov 1 1 0 0 4-1 3p.

4. Sporting Liești 1 1 0 0 2-1 3p.

5. KSE Tg. Secuiesc 1 0 1 0 2-2 1p.

6. CSM Roman 1 0 1 0 2-2 1p.

7. Av. V. Mărului 1 0 1 0 2-2 1p.

8. Csikszereda 1 0 1 0 2-2 1p.

9. CSM Focșani 1 0 1 0 0-0 1p.

10. Aerostar 1 0 1 0 0-0 1p.

11. Bucov. Rădăuți 0 0 0 0 0-0 0p.

12. S. Darabani 1 0 0 1 1-2 0p.

13. CSM Pașcani 1 0 0 1 1-4 0p.

14. AFC Odorhei 1 0 0 1 1-5 0p.

15. Metalosport 1 0 0 1 0-8 0p. Lotul Aerostarului

Portari: Alexandru Hărăguță (an naștere 1989), Dan George Albescu (1996), Daniel Silviu Popescu (1998). Fundași: Bogdan Ardei (1998), Ionel Mihălăchioae (1990), Dragoș Dima (1997), Vasilică Mihăeș (1990), Sorin Ichim (1992), Cezar Strat (1996), Cătălin Oanea (1999). Mijlocași: Ionuț Adăscăliței (1989), Ionuț Chirilă (1990), Ionuț Artenie (1995), Răducu Honea (1998), Alex Sahru (1997), Adrian Gheorghiu (1981), Vasile Buciuman (1998), Răzvan Istrate (1999), Cornel Ardei (2002). Atacanți: Cătălin Vraciu (1989), Andrei Pavel (1992), Tudor Tudorache (1995).

