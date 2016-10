Aerostar- AFC Harman 1-1 (0-1)

A doua remiza la rând pentru Aerostar. Dupa egalul fara goluri scos la Miercurea Ciuc, „aviatorii” au incheiat nedecis, 1-1, de data aceasta pe teren propriu, meciul disputat vineri, in etapa a sasea, in compania unei alte candidate la promovare, AFC Harman.

Oaspetii au condus la pauza prin golul reusit in min. 34 de mijlocasul U19 Diego Alupoaie, insa Aerostar a echilibrat balanta in partea secunda. Profitând si de omul in plus (V. Ion a fost eliminat pentru doua „galbene” in min. 53), echipa lui Misu Ionescu a egalat in min. 71 gratie voleului lui Adi Hurdubei.

Finalul a fost pe contre, ambele echipe ratând câte doua situatii de a transa meciul in favoarea lor: Scânteie (’80) si Hurdubei (’87) pentru Aerostar, Avram (’83) si Forika (’87) pentru Harman.