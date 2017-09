Aeroportul și platforma Onești, prezentate la Munchen

Județul Bacău este partener al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), prin intermediul Consiliului Județean (CJ), scopul asocierii fiind participarea la Târgul Internațional de Investiții Expo-Real, deschis la Munchen pe 4 octombrie. La târg vor fi prezente și județele Iași, Neamț, Suceava, Vaslui. România va fi reprezentată prin standul Regiunii de Nord-Est. În afară de spațiul de expunere, acesta va oferi un spațiu pentru discuții, un spațiu de depozitare, logo personalizat, includerea în catalogul târgului, utilități etc. Astfel, CJ Bacău va avea șansa de a prezenta oferta județului din punct de vedere investițional. Târgul din Munchen, ajuns la ediția a XX-a, se bucură, anual, de o participare semnificativă: 39.000 de entități (investitori, orașe și regiuni, agenții de dezvoltare, instituții guvernamentale, dezvoltatori imobiliari, arhitecți, proiectanți, bănci comerciale, companii de leasing și management, universități etc.) din 77 de țări. Bugetul aprobat de aleși este de 130.000 de lei, sumă care include cheltuielile cu transportul, cazarea, taxa de acces în târg și materialele promoționale. „Care este oferta județului?” Delegația județului Bacău va fi formată din patru membri (președintele CJ Bacău, directorul de Investiții, un specialist din aparatul propriu) și un interpret. „Eu am contactat comunitatea româno-germană, care are filială și în Bacău, din dorința de a găsi pe cineva din zonă. Ne interesează să aibă relații cu mediul de afaceri din Germania, să ne ajute ca să fim cât mai vizibili și să avem o cheltuială mai mică”, a declarat Sorin Brașoveanu, președintele CJ Bacău. Cezar Olteanu, PNL, a precizat că târgul din Munchen e unul dintre cele mai mari din lume, prin urmare ar trebui să existe un plan bine gândit de acasă. „Care este oferta investițională a județului? a întrebat el. Cred că ar trebui să avem un portofoliu de proiecte pe care să-l convenim aici, clar reprezentat, nu să mergem și să-l facem acolo, împrăștiat.” Sorin Brașoveanu l-a asigurat că aspectul a fost discutat. „Am vrut să știm care sunt domeniile de interes ale participanților, pentru ca oferta noastră să fie cât mai punctuală, nu foarte stufoasă și să nu fie de interes. Sunt interesați, în special, de parcurile industriale și transferul tehnologic, deci vom merge cu cele trei proiecte de transfer tehnologic, platforma din Onești, retehnologizarea platformei Buhuși și Aeroportul Internațional, care e poarta de intrare în județ. Ne-am consultat cu Camera de Comerț Româno-Germană, cu experții care au mai participat și putem să spunem astăzi care sunt domeniile pe care trebuie să ne concentrăm.” 11 SHARES Share Tweet

