Actualitate Adolescenți reținuți după ce au jefuit șase apartamente din Bacău de Comunicat de presa - La data de 04 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliţiei municipiului Bacău au reținut pentru 24 de ore, două persoane care ar fi pătruns, prin forţarea şi escaladarea ferestrelor, în şase locuinţe din Bacău, de unde ar fi sustras bunuri în valoare totală de 10.000 lei. În perioada 27 martie- 04 aprilie a.c., polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că persoane necunoscute, prin forţarea ferestrelor, ar fi pătruns în şase locuinţe, situate în municipiul Bacău, de unde ar fi sustras bunuri şi sume de bani. În urma activităților specifice efectuate, polițiști din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Bacău, cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Operațiuni Speciale, precum şi a celor din cadrul Serviciului Criminalistic, au reușit identificarea a doi tineri de 16 ani, din comuna Tamaşi şi altul de 24 ani, din comuna Sascut şi a unei tinere de 15 ani din comuna Gioseni, bănuiţi de comiterea faptelor. La data de 04 aprilie a.c., polițiștii de investigații criminale au recuperat prejudiciul cauzat în proporţie de 70 %. În cauză s-a dispus reținerea celor doi tineri pentru 24 ore, urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, cu propunere de arestare preventivă, iar faţă de minora în cauză s-a luat măsura încredinţării tutorelui, urmând a fi cercetată în stare de libertate.

