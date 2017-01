„Aviatorii” își reiau azi pregătirile, principala noutate fiind mijlocașul de 35 de ani venit de la concitadina SC Bacău Aerostar revine la treabă. Cu același Mișu Ionescu la manșă și cu o nouă „aripă” în teren: Adi Gheorghiu. Mijlocașul în vârstă de 35 de ani (i-a împlinit pe 30 noiembrie) a întors spatele Sport Clubului, dar nu și fotbalului. „Adevărul este că nu-mi simt deloc vârsta. Consider că mai pot juca fără probleme cel putin două sezoane”, a declarat Gheorghiu, care a avut și alte oferte în această pauză competițională: „Am ajuns într-un punct în care nu mai vreau să stau departe de familie. Am primit propunerea Aerostarului cu plăcere și cred că voi fi de folos echipei. Încă nu am semnat vreun act, dar nu cred că vor fi probleme”. Lansat de FCM Bacău, „Ciulică”, așa cum mai este cunoscut Gheorghiu a cunoscut vârful carierei la Vaslui, cu care a evoluat ani la rând și în cupele europene. În ianuarie 2016, după ce s-a despărțit de Ceahlăul Piatra Neamț fotbalistul a revenit în Bacău semnând pentru Sport Club: „Speram ca aici să nu mă mai confrunt cu aceleași neplăceri de ordin financiar ca la Piatra Neamț, însă, din nefericire, povestea s-a repetat. Acum, toate acestea au rămas în urmă, gândurile mele îndreptându-se doar către Aerostar”. Conducerea divizionarei C băcăuane mizează pe experiența și calitatea fotbalistică a lui Gheorghiu. „Poate fi liderul echipei, atât în teren, cât și în afara sa. Avem încredere în această mutare”, a afirmat președintele secției de fotbal a Aerostarului, Valerian Voicu. Adi Gheorghiu nu este singurul component al SC Bacău care trece la Aerostar în această iarnă. După o jumătate de sezon petrecută sub culorile „alb-roșii”, Sorin Ichim revine la matcă, nemulțumit, la rândul său, de problemele financiare de la Sport Club. La fel stau lucrurile și cu Dragoș Dima, stoperul în vârstă de 20 de ani dându-și, la rândul său, acordul pentru a evolua pentru „aviatori” începând cu sezonul de primăvară. Lotul antrenat de Mișu Ionescu va fi completat cu trei juniori de la Foresta Suceava și FC Botoșani. A picat, în schimb, sosirea mijlocașului Viorică de la colega de serie CSM Pașcani. „Pretențiile financiare manifestate de Viorică s-au dovedit prea mari, așa ca am renunțat la aducerea sa”, a sunat explicația conducerii. În ceea ce ce privește plecările, cea mai notabilă este cea a lui Adi Hurdubei, care este tentat de o noua aventură peste graniță, după ce anul trecut a evoluat jumătate de sezon în Israel.

După prima parte a campionatului, Aerostar ocupă locul 8, cu 22 de puncte, obiectivul grupării prezidate de Doru Damaschin fiind clasarea în primele cinci echipe ale Seriei I din Liga a III-a.

