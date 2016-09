Actorul Vlad Radescu deschide calatoria prin lumea muzicii, alaturi de Adrian Petrescu si orchestra Filarmonicii „Mihail Jora”

Bacauanii au un motiv in plus sa nu-si dedice seara de miercuri, 21 septembrie, pentru altceva decat concertul extraordinar pe care marele dirijor si solist Adrian Petrescu il va sustine impreuna cu orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” la Sala Ateneu din Bacau: prezenta actorului Vlad Radescu. Acesta a preluat rolul de „ghid” al evenimentului, marele actor urmand nu doar sa prezinte concertul, ci sa si insoteasca publicul, alaturi de Adrian Petrescu si orchestra simfonica a Filarmonicii „Mihai Jora”, intr-o aventuroasa calatorie muzicala prin genuri diferite, de la clasic la modern, de la muzica de film la muzica de inspiratie pop, rock si jazz.

Bacauanii vor putea, astfel, audia compozitii celebre ale timpurilor, precum G.Bizet – Farandole din L’Arlesienne, P.I.Ceaikovski – Panorama si Vals din baletul Frumoasa din Padurea adormita, J.J.Goldman – La mémoire d’Abraham, Celine Dion – That’s the way it is, G.Rossini Uvertura din opera Wilhelm Tell – Finale, D.Sostakovici – Vals din Suita de jazz nr. 2, Klaus Badelt – “Piratii din Caraibe”, John Lennon –Yesterday, A.Haciaturian – Dansul sabiilor, J.Strauss Orpheus-Quadrille, G.Gimenez – La Boda de Luis Alonso, Rodgers & Hammerstein – “The Sound Of Music”.

Concertul-calatorie va incepe la ora 19.00 si va dura peste 70 de minute, timp in care Adrian Petrescu va darui publicului din talentul, pasiunea si munca sa, atat in calitate de dirijor cat si de solist alaturi de orchestra Filarmonicii bacauane.

Prim oboist al Filarmonicii „George Enescu”, dirijor permanent al Filarmonicii din Iasi si initiator al formatiei camerale „Romanian Brass”, formata din cei mai buni instrumentisti suflatori la instrumente de alama din cadrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „George Enescu”, cu un bogat palmares artistic national si international, Adrian Petrescu a primit distinctia cu Ordinul „Meritul Cultural” Clasa I din partea Presedintelui Romaniei.

Evenimentul face parte din proiectul Turneul national ARTfel, organizat de „ARTfel acf”, companie ce sustine tanara generatie de artisti.