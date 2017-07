Top Story Activitatea pompierilor băcăuani s-a dublat de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter -în primele şase luni, salvatorii au avut aproape 6.900 de misiuni, cu o rată de 38 de intervenţii pe zi Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău au avut activitate intensă, în prima jumătate a acestui an. În cele şase luni, ei au intervenit la 6.884 de evenimente, rata zilnică fiind dublă faţă de perioada similară a anului trecut. Din totalul misiunilor, echipajele Smurd au avut 2.511, dar au mai fost şi 3.122 alte intervenţii, mare parte fiind recunoaşteri în teren, extrem de importante şi pe care salvatorii le fac, pentru a şti unde sunt hidranţi sau alte surse de apă în zonă, care sunt căile de acces, astfel încât în cazul unui incendiu să ştie de ce dispun la faţa locului şi cum să acţioneze. În primul semestru, ei au intervenit şi la 484 de incendii şi arderi de vegetaţie, peste 75 la sută dintre acestea fiind produse pe fondul neglijenţei, şi soldate cu 11 persoane decedate, dintre care opt copii. Totodată, au fost salvate 68 de persoane, precum şi bunuri şi valori, în cuantum de peste 38 de milioane de lei. Perioada supusă analizei nu a fost doar bogată în misiuni ci şi una dificilă, din cauza numărului mare de pensionări. „Trecem printr-o perioadă mai critică, legat de diminuarea destul de consistentă a efectivelor, principala cauză fiind pensionarea. Asta nu înseamnă că nu intervenim, dar înseamnă că vor veni la serviciu de acasă, în afara orelor de program, mai multe cadre. Până la urmă suntem unitate militară şi în situaţii de criză asta este”, a explicat col. Ioan Mihalache, inspectorul şef al ISU Bacău. Aşadar, nici perioada care urmează nu va fi una uşoară. Cei rămaşi vor trebui să muncească şi mai mult pentru a acoperi golul rămas după plecarea colegilor. 5 SHARES Share Tweet

