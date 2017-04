Economie Acționarii SIF Moldova au aprobat rezultatele financiare ale anului 2016 de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Acționarii Societății de Investiții Financiare (SIF) Moldova au aprobat, în Adunarea Generală anuală, rezultatele financiare ale anului 2016, perioadă în care societatea a avut venituri totale de peste 212 milioane de lei, cu un profit net de aproape 123,3 milioane de lei. Acționarii au aprobat, de asemenea, repartizarea a aproape 45 de milioane de lei pentru a fi distribuite ca dividende, la o valoare nominală a acestuia de 0,044 de lei brut. În schimb, dividendele aferente anului 2013 și neridicate până pe 14 iulie 2017 vor fi prescrise. Pentru anul în curs, acționarii au aprobat un program în care veniturile totale trebuie să ajungă la aproape 157,5 milioane de lei, iar profitul net ar trebui să fie de puțin peste 95 de milioane de lei. Sunt, însă, speranțe că și în acest an cifrele vor fi depășite. În Adunarea Generală Extraordinară, acționarii au mai aprobat derularea unui program de răscumpărare de acțiuni proprii ale SIF Moldova, pentru reducerea capitalului social al acesteia. Preţul minim de achiziţie va fi preţul de piaţă la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziţiei, iar preţul maxim pe acţiune este de 1,50 de lei. O hotărâre importantă a fost luată privind propunerea de reducere a numărului membrilor consiliului de administrație (CA) de la 7 la 5. Această măsură, pusă deja în aplicare pentru noul mandat al CA pentru următorii patru ani – ne-a declarat președintele reales al SIF Moldova, Costel Ceocea – este numai una dintre măsurile de reducere a eforturilor financiare ale companiei, pentru rentabilizarea activității ei specifice. Noul CA al SIF Moldova este format din Costel Ceocea, Horia Ciorcilă, Claudiu Doroş, Cătălin Iancu Jianu şi Radu Octavian. 0 SHARES Share Tweet

