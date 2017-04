Cronica rutiera Accident pe Podul Şerbăneşti. Patru maşini au fost avariate de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Traficul rutier a fost dat peste cap, în această după amiază, pe podul de la Şerbăneşti, din cauza unui accident rutier. Un conducător auto de 33 de ani, din judeţul Vaslui, în timp ce se deplasa pe Bulevardul Unirii către 9 Mai nu a păstrat distanţa de siguranţă în mers şi a intrat în coliziune cu un autoturism care circula în faţa sa şi care din impact a fost proiectat în cel din faţă, iar acesta la rândul lui a lovit o altă maşină care se deplasa pe aceeaşi bandă. În total, patru autoturisme au fost avariate iar doi pasageri, de 23 şi 29 de ani, au fost răniţi uşor şi au refuzat transportul la spital. Poliţiştii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă. 0 SHARES Share Tweet

