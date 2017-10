Un bărbat de 53 de ani şi-a pierdut viaţa, aseară, într-un accident rutier produs pe DN 11A, pe raza comunei Urecheşti. Victima era din localitate şi, spun poliţiştii, se deplasa pe partea carosabilă când a fost surprinsă şi accidentată mortal de o autoutiliară, condusă de un tânăr de 20 de ani, din comună. Un echipaj de la Serviciul Rutier a făcut cercetări la faţa locului şi în continuare se efectuează verificări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul. 0 SHARES Share Tweet loading...

