Un biciclist de 64 de ani a murit aseara in urma unui eveniment rutier petrecut pe E-85, la Oniscani. Din primele verificari efectuate de politistii care au ajuns la fata locului, se pare ca omul a iesit de pe un drum secundar in drumul european fara sa acorde prioritate de trece unui autoturism. La volan se afla o tânara de 20 de ani, care n-a mai putut evita impactul si l-a lovit in plin. Barbatul a murit pe loc si acum se continua cercetarile pentru ucidere din culpa.