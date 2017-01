Top Story Accident mortal la Buhoci de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această dimineaţă, pe DN-2F, la Buhoci, s-a produs un accident de circulaţie în urma căruia un tânăr de 29 de ani, din municipiul Bacău, şi-a pierdut viaţa. Se pare din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum, a pierdut controlul asupra maşinii pe care o conducea, a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat pe câmp. Poliţiştii au fost anunţaţi de eveniment de cei care treceau prin zonă şi au ajuns în scurt timp la faţa locului pentru cercetări. La accident au intervenit şi pompierii, dar şi un echipaj de ambulanţă, însă pentru cel de la volan nu s-a mai putut face nimic. În autoturism nu se mai aflau alte persoane. 0 SHARES Share Tweet

