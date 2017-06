Cronica rutiera Accident la Răcăciuni de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astăzi, un autoturism a ieşit de pe drumul european 85, la Răcăciuni, şi a ajuns în gardul unui imobil. La volan se afla un bărbat de 62 de ani, din judeţul Buzău, care cel mai probabil pe fondul oboselii în conducere a pierdut controlul, a ajuns pe contrasens şi apoi în afara carosabilului. În urma impactului, pasagera din maşină, o femeie de 65 de ani, tot din Buzău, a fost rănită, se pare uşor, şi a fost transportată la spital pentru investigaţii. Conducătorul auto a fost testat cu etilotestul şi s-a stabilit că nu consumaseră alcool. Poliţiştii au ajuns la faţa locului şi au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. 0 SHARES Share Tweet

