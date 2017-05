Două femei au ajuns la spital în urma unui accident rutier petrecut în această după-amiază pe DN-2G, la Grigoreni, în comuna Scorţeni. O şoferiţă de 60 de ani, care se deplasa cu un autoturism pe direcţia Bacău – Moineşti, a pierdut controlul volanului şi s-a izbit de un cap de pod. În urma impactului ea a rămas încarcerată şi a fost nevoie de intervenţia pompierilor pentru a fi scoasă din maşină şi predată echipajului medical. Rănită a fost şi pasagera sa, o tânără de 31 de ani, amblele victime fiind transportate la spitalul din Moineşti pentru îngrijiri medicale. Poliţiştii de la Serviciul Rutier au început cercetările pentru a afla în ce împrejurări s-a produs evenimentul. 4 SHARES Share Tweet

