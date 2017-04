Cronica rutiera Accident grav la Agăş de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – un autoturism s-a făcut zob în urma impactului cu o autobasculantă – femeia de la volan a ajuns la spital în stare gravă Evenimentul rutier s-a produs, ieri, în comuna Agăş. Potrivit poliţiştilor, o femeie de 36 de ani, din localitate, aflată la volanul unui autoturism, la un moment dat a pătruns pe contrasens unde a intrat în coliziune frontală cu o autobasculantă, condusă regulamentar de un bărbat de 51 de ani, din Prăjeşti. În urma impactului violent, maşina a fost făcută zob, iar două perosoane au fost rănite. Este vorba despre o minoră de 11 ani, aflată pe bancheta din spate, şi şoferiţa, care a rămas încarcerată, fiind nevoie de intervenţia pompierilor. „Imediat, la locul intervenției s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentelor de Pompieri Bacău și Moinești și a Gărzii de Intervenție Comănești cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de lucru cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD. Pompierii salvatori băcăuani au acționat pentru descarcerarea persoanei din autoturism şi la predarea acesteia către echipajele Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, împreună cu o minoră, în vârstă de 11 ani, aflată în autoturism în momentul producerii accidentului”, a declarat căpitan Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău. Victimele au fost transportate la spitalul din Moineşti, femeia de 36 de ani fiind în stare gravă. Un elicopter SMURD a transportat adolescenta la Iași. Accidentul rutier este investigat acum de poliţişti, care au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. 1 of 5 351 SHARES Share Tweet

