Evenimentul rutier s-a produs marţi, în jurul orei 13.00, pe un drum judeţean din comuna Bereşti-Tazlău. Un tânăr de 28 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism nu s-ar fi asigurat în momentul în care a intrat în depăşirea unei autoutilitare şi a intrat în coliziune cu un autotractor, care circula din sens opus. Ca să evite impactul, şoferul autoutilitarei a tras de volan şi părăsit carosabilul, răsturnându-se în şantul din partea dreaptă a drumului. În urma accidentului, şoferul de 28 de ani şi un pasager, în vârstă de 6 ani, din maşina sa, au fost răniţi şi au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale. Poliţiştii de la Serviciul Rutier au făcut cercetări la faţa locului şi continuă ancheta pentru vătămare corporală din culpă.

