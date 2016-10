Academicianul Nicolae Manolescu, Doctor Honoris Causa al Universitatii „Vasile Alecsandri”

Aula Universitatii „Vasile Alecsandri” a fost joi, 27 octombrie, locul in care a avut loc ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa a institutiei de invatamânt superior bacauan academicianului prof. univ.dr. Nicolae Manolescu.

„Domnul academician Nicolae Manolescu, caruia i-am fost student, nu este numai o personalitate literara, ci si o personalitate culturala a lumii noastre. Ne bucuram sa fie in mijlocul nostru, pentru ca nu este deloc strain acestui spatiu.

Timp de 30 de ani a venit la Zilele «G.Calinescu» de la Onesti, dar si la Zilele Revistei Ateneu, iar anul 1989, 22 decembrie, l-a gasit chiar in Bacau, unde venise la tipografia ce urma sa-i scoata cartea «Istoria critica a literaturii române».

Este o personalitate complexa, critic, istoric literar, eseist, memorialist, om politic, diplomat, un mare profesor. Nu putem concepe istoria literaturii române in ansamblul ei fara aportul sau, alaturi de ceilalti mari critici, Titulescu, Lovinescu, Calinescu, a fost acela care a impus canonul in literatura româna”, prof. univ. dr. Vasile Spiridon, de la Facultatea de Litere, cel care a prezentat si Laudatio in cadrul evenimentului.

Membru al Academiei Române, presedinte al Uniunii Scriitorilor din România, fost ambasador al României la UNESCO, Nicolae Manolescu este una dintre vocile de mare prestigiu si autoritate in critica si istoria noastra literara, profesor emerit al Universitatii din Bucuresti, decorat cu „Ordinul Serviciul Credincios in rang de Mare Cruce”, cu „Ordinul Steaua României in rang de Mare Cruce” (cea mai inalta distinctie a statului nostru) si cu medalia si titlul „Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres”, din partea Ministerului Educatiei Nationale, Invatamântului Superior si Cercetarii din Franta.

Nicolae Manolescu este, de asemenea, una dintre personalitatile care au jalonat major viata intelectuala si scena publica din România, incepând cu anii ’60 ai secolului trecut si pâna astazi. Contributia lui Nicolae Manolescu la viata intelectuala a Bacaului s-a concretizat prin participarea la manifestari literare si prin colaborarile consistente si de durata pe care le-a avut cu presa culturala locala. O parte dintre cele 40 de carti scrise de Nicolae Manolescu sunt repere de prima importanta in bibliografiile de specialitate ale studentilor filologi de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau.

Unii dintre profesorii Facultatii de Litere a acestei institutii i-au fost studenti si isi continua inca, sub diferite forme, colaborarea cu el in cadrul Uniunii Scriitorilor, ca membri ai acesteia, in juriile unor concursuri nationale de creatie literara sau in alte circumstante academice, editoriale si culturale.

Nicolae Manolescu a obtinut toate premiile nationale posibile in domeniul literaturii: al Asociatiei Scriitorilor din Bucuresti, al Uniunii Scriitorilor din România, al Academiei Române, al Asociatiei Editorilor, al multor reviste culturale, al Asociatiei Scriitorilor Profesionisti din România, precum si Premiul „Anonimul”. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a acordat titlul de Doctor Honoris Causa academicianului Nicolae Manolescu in semn de pretuire pentru intreaga activitate didactica si stiintifica, pentru merite deosebite in dezvoltarea invatamântului superior si cercetarii stiintifice si pentru contributia adusa dezvoltarii culturii românesti.

„Ma simt foarte bine in Bacau. Am fost de foarte multe ori pe aici, in diferite intâlniri. Tot aici am aflat ca vine peste noi si Revolutia, in 1989. Ma leaga de Bacau numai lucruri frumoase. E onorant pentru mine sa primesc acest titlu. Conteaza foarte mult, pentru ca legatura mea cu Bacaul are si o valenta sufleteasca, sentimentala. Exact aceasta este. Multumesc universitatii din Bacau pentru aceasta distinctie.”

Nicolae Manolescu

Vineri, 28 octombrie 2016, de la ora 10.15, in Corpul C, amfiteatrul „Dumitru Alistar”, la universitatea bacauana va fi deschisa oficial si Conferinta Internationale „Forme discursive. Vis si realitate”, organizata de Facultatea de Litere.