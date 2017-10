– Peste 1.500 de elevi din familii nevoiaşe, beneficiare de alocaţie de susţinere, au absentat nemotivat de la cursuri cel puţin 10 ore în semestrul doi – Dintre ei, 70 au abandonat şcoala, cu 40 mai mult decât în primul semestru – Familiile lor s-au ales cu diminuarea ori retragerea alocaţiei pentru o anumită perioadă Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet loading...

