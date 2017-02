Divizionara C Aerostar s-a întărit serios în această iarnă. În toate compartimentele. Și pe linia de fund (Gheorghiu, Dima), și la mijloc (Antim, Ichim, Sahru), și în atac, acolo unde a venit Ignea. Cu toate acestea, antrenorul Mișu Ionescu nu poate fi liniștit. Motivul? „Aviatorii” tocmai și-au pierdut portarul titular, Dornescu alegând să abandoneze fotbalul. Filmul nu e nou, clubul care l-a format pe Costel Pantilimon având și în trecutul apropiat probleme cu acest post. Astfel, în ediția 2015-2016, după accidentarea gravă a lui Dragoș Petrache, rezerva sa, Nicu Darie a aruncat, la rândul său prosopul, părăsind nu doar Aerostarul, ci și activitatea fotbalistică. După ce varianta Iscu (venit de la Gloria Zemeș) nu s-a arătat una viabilă, Aerostar s-a reorientat către Savu, ale cărui evoluții din returul trecut s-au dovedit, însă sinusoidale. În aceste condiții, Aerostar s-a văzut nevoită să revină pe piața transferurilor. Vara trecută, băcăuanii au reușit să-l aducă de la Roman pe Dornescu. Evoluții bune ale acestuia din sezonul de toamnă lăsau impresia că, în sfârșit, Aerostar și-a rezolvat problema cu acest post. Numai că anunțul făcut în urmă cu câteva zile de portarul în vârstă de 22 de ani a redeschis subiectul. În amicalul disputat cu Foresta Suceava, între buturile Aerostarului a luat loc rezerva Albescu, care s-a achitat bine de sarcini, însă divizionara C băcăuană face tot posibilul să mai aducă un portar. „Nu putem sta doar în Albescu. Testăm mai multe piste. Acum, să vedem ce vom găsi”, a fost mesajul conducerii. Sâmbătă, cu Albescu în poartă, „aviatorii” vor susține un nou joc de verificare. Tot în deplasare și tot contra unei echipe de liga secundă: Sepsi Sfântu-Gheorghe. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.