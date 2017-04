Actualitate A inceput sezonul gratarelor de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vremea frumoasa i-a scos pe bacauani din casa iar una din tintele principale a fost parcul Gheraiesti. Chiar daca suntem in postul pastelui, ai nostri nu au rezistat ispitelor si au incins gratarele. La loc de cinste au fost micii dar nu au lipsit carnatii si fleicile. Pe langa toate aceste bunatati au mai sfarait si cateva ciupercute sau legume, semn ca unii mai au si teama de Dumnezeu. Nu au lipsit berea, dar si voia buna, insotita de muzica de toate genurile. “Poluarea fonica” a fost asigurata de la boxele masinilor, unele dintre ele de provenienta bavareza cu numere rosii, semn ca au fost proaspat aduse. Toate acestea au facut ca zona din Gheraiesti sa fie si raiul cateilor maidanezi. Si asta, pentru ca mai toti amatorii de gratare au ghiftuit bietele patrupede cu tot ce le-a ramas de la masa. Asadar, fericirea a fost maxima pentru bacauani. Si daca de obicei sezonul gratarelor se lansa la 1 mai, anul acesta concitadinii nostri au furat startul, ceea ce va duce, fara doar si poate, la o perioada lunga si frumoasa ce le va tine de “cald” la iarna. 96 SHARES Share Tweet

