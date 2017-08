La sfârșitul săptămânii trecute, cartierele din sudul municipiului au fost invadate de fum, iar oamenii au trimis numeroase apeluri telefonice la numărul de urgență 112.

Destui băcăuani și-au exprimat public neîncrederea în veridicitatea datelor transmise de instituțiile de mediu cu privire la situația din Bacău. Unii susțin că au luat personal probe de la locul incendiului, alții cred că nu e corect ca pe lângă datele oficiale cu privire la gazele emanate să nu apară și cele cu privire la pulberi în suspensie (PM10). O situație incriminată a fost aceea din jurul orei 2,00 a zilei de duminică, atunci când chiar stația BC2 a APM indica o valoare imensă, 97,95 micrograme/mc, a particulelor sedimentabile (PM10, µg/mc). Împreună cu specialiștii de la APM, luni spre mijlocul zilei am văzut datele colectate de agenție de la cele două stații de monitorizare din Bacău în perioada 19 – 21 august, vizibile, de altfel, în bună parte, de oricine pe site-ul www.calitateaer.ro. „Valorile raportate – ne-a arătat Corina Pricope, șefa Serviciului Monitorizare și Laboratoare din APM Bacău – sunt disponibile publicului în timp real pe site-ul www.calitateaer.ro. Interpretarea lor se face respectând valorile limită existente în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, iar stabilirea indicilor de calitate (1, 2, 3, 4, 5, 6) se face conform Ordinului 1095/2007, disponibile și pe site”. Cum se calculează și se interpretează datele culese Indicele general se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați. Pentru a se putea calcula indicele general, trebuie să fie disponibili cel puțin trei indici specifici corespunzători poluanților monitorizați. Indicele general și indicii specifici sunt reprezentați prin numere întregi cuprinse între 1 și 6, fiecare număr corespunzând unei culori care apare și pe harta stațiilor de monitorizare de pe site. Dacă stația de care ești interesat are culoarea verde închis, calitatea aerului este „excelentă”, dacă e portocalie nivelul de poluare este „mediu”, iar dacă e roșie spre grena e vorba de „foarte rău”. Indicii specifici și indicele general ai stației sunt afișați din oră în oră. „Evaluarea calității aerului – a precizat Corina Pricope – se face în baza valorilor limită din Legea 104/2011, prin urmare în perioada 19-21 august 2017 nu au fost depășiri la niciun indicator monitorizat pe stațiile automate de calitate a aerului BC1 și BC2”. APM calculează mediile indicatorilor înregistrați într-un interval de timp stabilit prin lege. Pe 19 și 20 august, de exemplu, la indicatoul „Particul sedimentabile” au fost înregistrate valori foarte mari numai noaptea, în jurul orelor 21,00 (la stația BC1) și 2,00 (la stația BC2). Dar – spun specialiștii de la APM -, focul nu emană atâta praf, el poate fi din alte surse. Alarma apare și pe internet Pot fi făcute, evident, mult mai mute precizări și comentarii referitor la modul de calcul și de interpretare a datelor culese de stațiile de mediu, dar nu intrăm în astfel de mănunte. Cert este că pe același site în fiecare clipă apare, în dreapta sus, un buton intitulat „Alerte de calitate a aerului”, care dă alarma numai dacă se depășeșsc cotele maxime. Atunci – spun specialiștii de la APM – sunt alertate instituțiile care trebuie să i-a măsuri în acest sens, precum IJSU, Prefectura, Garda de Mediu, chiar și presa și alte asemenea instituții. De la aprinderea gunoiului din groapa de la Bacău nu au apărut asemenea situații, chiar dacă în unele zone s-a simțit disconfort. 1 of 6 „Situația de la groapa de gunoi – ne-a declarat și comisarul șef al Gărzii de Mediu (GM) Bacău, Tiberiu Ciobanu – este permanent monitorizată și de noi. În fiecare seară și în fiecare dimineață acolo se află câte o chipă de comisari ai GM, dar alertarea o poate face numai APM. Până acum, însă, nu a fost cazul”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.