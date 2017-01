Top Story A ajuns la spital în stare gravă din cauza frigului se pare că bărbatul a petrecut prea mult timp prin gospodărie şi n-a realizat că gerul îi face rău de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Gheorghe C. (61 ani), din satul Fundu Tutovei, comuna Plopana, a fost adus la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău luni după amiază. Ambulanţa l-a luat de la locuinţa sa, iar la camera de gardă i s-a pus diagnosticul de hipotermie severă, starea lui fiind gravă. „Pacientul a fost adus la Unitatea de Primiri Urgenţe în şoc hipotermic şi hipotermie severă şi a fost internat la Terapie Intensivă. Nu poate să respire singur şi este intubat”, a declarat Mirela Romaneţ, purtător de cuvânt la SJU Bacău. Se pare că bărbatul a stat prea mult timp afară prin gospodărie, ca să aibă grijă de animale. Din cauza gerului, i s-a făcut rău, dar când a intrat în casă, probabil n-a mai fi avut puterea să aprindă focul în sobă şi a fost găsit de rude înfrigurat. „El are doi porci şi nişte găini şi a ieşit să le dea de mâncare, că nu are pe nimeni, stă singur. Era bolnav şi probabil i-a fost frig. Când a venit salvarea, nici nu mai putea vorbi”, spunea Maria Sava, o vecină. „Are nişte animale şi aşa cum este la ţară a ieşit să le dea mâncare. Afară a fost foarte rece, el era sensibil, că mai avea şi alte afecţiuni, şi i s-a făcut rău. Pe mine m-a sunat fratele lui, mi-a spus că nu se simte bine şi l-am îndrumat să cheme salvarea”, a declarat Gheorghe Andrieş, primarul comunei Plopana. În localitate sunt multe persoane singure, care au nevoie de ajutor în această perioadă. „La primărie avem o listă cu persoanele vulnerabile, în vârstă sau cu handicap şi avem grijă ca o echipă de beneficiari de ajutor social să meargă prin rotaţie la locuinţele lor ca să dea zăpada de pe alei, din faţa casei, eventual să le aducă o găleată de apă sau un braţ de lemne”, a mai spus primarul Andrieş. În aceste zile geroase, medicii recomandă populaţiei, şi în special bătrânilor şi celor cu afecţiuni cardiace şi respiratorii, să evite expunerea îndelungată la frig, pentru a nu suferi degerături sau hipotermie. Pentru a face faţă gerului, sfatul celor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău este să purtaţi haine groase, în mai multe straturi, să evitaţi deplasările pe distanţe lungi, să nu vă lipsească mănuşile şi căciula, să vă hidrataţi suficient şi să consumaţi multe fructe şi legume. Semnele hipotermiei Primele semne ale hipotermiei sunt: frisoare intense pentru producerea de căldură, somnolenţă şi tulburări ale stării de conştienţă, rigiditatea mâinilor şi picioarelor, apariţia dificultăţilor în vorbire. 6 SHARES Share Tweet

