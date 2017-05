În cadrul manifestărilor desfășurate la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău cu ocazia zilei de 9 Mai, elevii claselor a V-a B și a IX-a E, coordonați de prof. Nicoleta Nistor și prof. Mihaela Savin au aflat despre semnificația acestei zile. Pe parcursul istoriei, data de 9 Mai a marcat evoluția României de trei ori, respectiv proclamarea independenţei de stat a României la 9 mai 1877, Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial la 9 mai 1945 şi Ziua Europei. Atmosfera a fost una plăcută și activă, elevii s-au implicat și au prezentat proiecte, au cântat Imnul Europei, au făcut jocuri de rol. De asemenea, elevii claselor a I-a B, a IV-a şi a VI-a A au aflat ȋn cadrul orelor de limba englezӑ informaţii despre ţӑrile membre din Uniunea Europeanӑ şi simbolurile lor.

La Biblioteca Colegiului, elevii clasei a VII-a coordonaţi de prof. Florina Opincariu şi bibl. Gabriela Saveluc au învăţat despre valorile fundamentale care sunt promovate în Uniunea Europeană. Expoziţia de desene tematice realizată de elevii clasei a V- a B , coordonaţi de prof. Liliana Puiu poate fi admirată în holul central al colegiului. Activitățile s-au desfășurat ȋn parteneriat cu Centrul de Informare „Europe Direct” Bacău, reprezentat de doamna Nadia-Nicoleta Morӑraşu, coordonator proiect. 1 of 9 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.