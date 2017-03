Social 8 Martie, în centrele de asistență: Ședințe de înfrumusețare, flori, dans și tort! de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Toate doamnele, rezidente și salariate, vor fi sărbătorite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău, cu ocazia venirii primăverii și a Zilei Internaționale a Femeii.

În cadrul centrelor de asistență și a serviciilor specializate din subordinea instituției vor avea loc, pe 8 Martie, spectacole, mici petreceri, sesiuni de înfrumusețare, concursuri sau dezbateri. Astfel, la Centrul Maternal, elevii clasei a XII-a A de la Colegiul „George Apostu”, coordonați de prof. Ionela Livioara Petrescu, vor susține un mic spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii, iar după-amiază, angajații centrului le vor invita pe mame și pe copii la cofetărie. Copiii și tinerii ocrotiți în apartamentele Rețelei „Casa Mea” au confecționat obiecte decorative din origami, felicitări și mărțișoare, care vor fi înmânate pe 8 Martie cadrelor didactice și persoanelor față de care aceștia au dezvoltat relații de atașament. Cum va arăta această sărbătoare la Centrul multifuncțional pentru tineri în dificultate „Henri Coandă”? Tort, prăjituri, suc, flori pentru domnișoare și discotecă, de la ora 15, în cantina centrului, sub genericul „8 Martie – O floare pentru tine!” Beneficiarii Centrului Rezidențial Pro Familia, în parteneriat cu Școala „Mihai Drăgan”, au sărbătorit în avans, participând pe 4 martie la un atelier de creație în Arena Mall, cu felicitări și ornamente de primavară. Și centrele din județ au pregătit programe speciale. Tinerii ocrotiți în Complexul „Alexandra” din Onești, împreună cu copiii și părinții din comunitate, organizează în holul centrului activitatea „Daruri pentru persoane dragi”, iar cei de la Centrul de Îngrijire Comănești, spectacolul „Vestitorii primăverii”, urmat de o masă festivă. La CRRN Dărmănești ziua debutează sub egida „Jos Pălăria pentru Femei” constând într-o sesiune de înfrumusețare, discuții libere la un ceai, ca între doamne, după care domnii le vor dedica melodii. La final, șeful centrului va oferi sărbătoritelor câte o floare de iris și un mesaj individualizat.

În centrele din Tg. Ocna, unii beneficiari se vor bucura de un spectacol de muzică, poezie și dans, iar alții vor face o vizită Asociației „Maica Anna Maria Adorni” Tg. Ocna, oferind felicitări rezidentelor din această instituție. În Centrul de Recuperare din Comănești și în Complexul de Servicii Sociale Filipești, ziua va fi marcată cu ședințe de înfrumusețare. După-amiaza va debuta, la Filipești, cu o dezbatere privind condiția femeii, rolurile pe care le joacă de-a lungul vieții și modul în care ziua de 8 Martie a ajuns să fie sărbătorită. Domnii vor recita poezii de Mihai Eminescu și Adrian Păunescu, după care le vor invita pe sărbătorite la dans. La CRRPH Ungureni, angajații din cadrul compartimentelor de asistență socială și cel de îngrijire vor pune în scena o parodie a poveștii „Cenușăreasa” pentru rezidente. În cadrul altor centre pentru adulți din Bacău, Răchitoasa, Răcăciuni, Parincea și Pietricica, ziua va fi marcată prin oferirea de flori, cadouri și mărțișoare, activități recreative și de socializare în aer liber, meniu festiv, jocuri interactive, dans și muzică. „Prin organizarea acestor evenimente, dorim să rememorăm atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și pașii făcuți în eradicarea discriminării și violenței asupra lor”, a declarat Marian Vătămănescu, purtător de cuvânt al DGASPC Bacău. 2 SHARES Share Tweet

