Un inculpat condamnat pentru şapte infracţiuni informatice a reuşit, la Curtea de Apel Bacău, să obţină anularea sentinţei şi rejudecarea dosarului. Practic, a câştigat doar timp. Sentinţa a rămas aceeaşi. Bărbatul a contestat sentinţa Tribunalului Bacău, motivând că nu a fost legal citat. Ar fi fost citat la adresa din buletin şi nu la adresa unde locuieşte efectiv, deşi în dosar s-ar afla date în acest sens. Cinci ani de închisoare a fost pedeapsa dată de Tribunalul Bacău, în 2015, în cazul lui Florinel P., acuzat de aderare la un grup infracţional organizat, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, constituire a unei grupări infracţionale, punere în circulaţie a unui instrument de plată electronică falsificat, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic. Instanţa a luat în calcul şi faptul că bărbatul are antecedente penale, fiind condamnat pentru fapte similare în Olanda. Conform rechizitoriului DIICOT, în perioada 2010 – 2011, Florinel P. a intermediat vânzarea dispozitivelor de fraudare a cardurilor bancare către persoane aflate în Italia şi a asigurat asistenţă tehnică pentru funcţionarea echipamentelor. De asemenea, a fabricat, împreună cu alt membru al grupării, dispozitive de fraudare a cardurilor, pe care ulterior le-a folosit pe teritoriul Italiei sau le-a pus la dispoziţia altor persoane. Tot în 2010, Florinel P. şi alţi suspecţi au mers în Slovenia, în zona oraşului Ljubljana, unde au pus în circulaţie instrumente de plată electronică falsificate pe care le-au folosit la efectuarea de retrageri frauduloase de numerar, accesând astfel ilegal sistemul informatic al băncii şi cauzând un prejudiciu de 352.092 coroane suedeze (cca. 170.000 lei sau 40.000 euro), spun procurorii. Din probele puse la dispoziţie de autorităţile judiciare din Slovenia rezultă că retragerile frauduloase s-au făcut prin folosirea datelor unor carduri bancare emise de bănci din Suedia. Autorităţile judiciare din Suedia au confirmat că pe un bancomat aparţinând Băncii Swedbank a fost montat un dispozitiv de skimming, fiind astfel compromise sute de carduri bancare aparţinând băncilor Swedbank (prejudiciu de 241.613,09 coroane suedeze), Skandinaviska Enskilda Banken (prejudiciu de 86.685,11 coroane suedeze), Danske Bank (prejudiciu de 12.545,35 coroane suedeze), Nordea Bank AB (prejudiciu de 11.284,80 coroane suedeze), Svenska Handelsbanken AB (fără prejudiciu). Cardurile compromise au fost folosite la mai multe bancomate din Ljubljana. Prima instanţă l-a obligat pe Florinel P. să plătească Nordea Bank AB, drept despăgubiri, suma de 30.762 coroane suedeze, iar către Danske Bank, suma de 5.163,78 coroane suedeze, obligaţii menţinute şi în rejudecare. A doua condamnare este tot de 5 ani închisoare, iar dosarul a ajuns din nou la Curtea de Apel, după ce inculpatul a contestat sentinţa. 0 SHARES Share Tweet

