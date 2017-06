Educatie 432 de contestații la Evaluarea Națională de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Elevii nemultumiți de notele pe care le-au primit la examenul de Evaluare Națională, afișate luni după-amiaza, au depus contestații în cursul acelei zile la comisia de corectare a lucrărilor. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Bacău sunt în total 432 de contestații, 230 la Limba și literatura română și 202 la Matematică. În conformitate cu ultimele prevederi metodologice, în urma evaluării lucrărilor contestate, nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații. Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații. Notele finale vor fi afișate pe 30 iunie. Media generală obținută la Evaluarea Națională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învățământul liceal de stat. Anul acesta, media de admitere în liceu este media ponderată între media generală la Evaluarea Națională (reprezentând 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%). În total județ, au fost înscriși la acest examen 4.935 de candidați. Note peste 5 (cinci) au fost în procent de 76,64 %. S-au înregistrat și 16 medii de 10 pe linie. Tot statistic, au fost 48 de note de 10 la Limba și literatura română și 114 note de 10 la Matematică. 0 SHARES Share Tweet

