Top Story 4 candidați retrași din cursa pentru conducerea PNL Bacău de Desteptarea -

Rând pe rând, candidații au anunțat că nu mai doresc să participe la cursa electorală chiar înainte de începerea ședinței de alegeri care are loc în aceste momente la CAEx.

Peste câteva ore vom afla cine este noul președinte al organizației municipale PNL Bacău, urmând ca duminică să cunoaștem și noul președinte al organizației județene, unde sunt în cursă Ionel Palăr și Petrică Mihăilă.

Vom reveni cu imagini și detalii de la acest eveniment. 0 SHARES Share Tweet

