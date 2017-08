Habitat for Humanity România construiește 36 de locuințe în doar 5 zile în cartierul Izvoare din Bacău, pentru a ajuta familiile cu venituri mici, selectate în urmă cu un an. Astfel, între 2 și 6 octombrie, 450 de voluntari români și internaționali vor munci, alături de familiile beneficiare, la ridicarea caselor în care acestea vor locui.

BIG BUILD marchează Ziua Mondială a Locuirii, sărbătorită anul acesta pe data de 2 octombrie. Pentru a celebra locuirea, proiectul ia forma unui festival al binelui — #Habitat Fest — care aduce împreună oamenii care au nevoie de ajutor cu cei care au posibilitatea și doresc să ajute. La #Habitat Fest schimbăm viața a 36 de familii, care vor avea o locuință decentă și un cămin primitor. Mai mult, punem fundația unei comunități a oamenilor mărinimoși, formată deopotrivă din voluntari generoși, parteneri de nădejde și familii în nevoie, care lucrează umăr la umăr pentru a contribui la eradicarea locuirii precare.

„Ne bucurăm că vom sărbători Ziua Mondială a Locuirii pe șantierul din Bacău și că între 2 și 6 octombrie vom face un pas important pentru a ajuta cele 36 de familii să înceapă o viață nouă. Totodată, prin acest proiect ambițios continuăm eforturile din ultimii ani de a pune pe agenda publică problemele de locuire cu care se confruntă jumătate din populația României. Suntem recunoscători pentru susținerea pe care am primit-o din partea Primăriei Municipiului Bacău și a partenerilor noștri, care au rămas alături de proiect și ne-au ajutat să ne respectăm angajamentul luat față de familii,” a declarat Roberto Pătrășcoiu, Director Național Habitat for Humanity România.

Kaufland România, partenerul strategic BIG BUILD, a suplimentat donația pentru proiect astfel încât familiile beneficiare să plătească o rată mai mică pentru locuințe cu până la 100 de lei lunar, pentru o perioadă de 20 de ani. Prin urmare, realocând fondurile destinate plății chiriilor pentru familii pentru o perioadă limitată, Kaufland a făcut o investiție pe termen lung, venind încă o dată în sprijinul semenilor aflați în nevoie.

„Pentru noi este deja un obicei să fim alături de comunitatea locală, acolo unde este nevoie. Pe lângă sprijinul financiar, echipa Kaufland va munci pe șantier împreună cu voluntarii și va ajuta la ridicarea caselor. Vrem să ne asumăm cu adevărat rolul de partener implicat și să contribuim la schimbarea vieților oamenilor în mai bine”, declară Anna Katharina Scheidereiter, Manager CSR Kaufland România.

După amânarea evenimentului anul trecut, organizația a lucrat în parteneriat cu administrația publică locală din Bacău pentru obținerea autorizației de construire, care a fost eliberată pe 4 august.

„Municipiul Bacău susține proiectele sociale puse în operă de Habitat for Humanity, care au ca finalitate construirea a 36 de case pentru familii cu venituri mici din Bacău. Primăria este preocupată de soarta tuturor locuitorilor ce trăiesc în zonele urbane marginalizate din Municipiul Bacău, iar în acest context proiectul realizat cu partenerii de la Habitat for Humanity este binevenit. El reprezintă și dovada concretă că împreună cu cei de la Habitat for Humanity am muncit pentru a duce la bun sfârșit un proiect important pentru comunitatea noastră”, a declarat Cosmin Necula, Primarul Municipiului Bacău.

România — cele mai îngrijorătoare cifre în domeniul locuirii din Uniunea Europeană

Conform European Housing Exclusion Index 2016, România se află pe ultimul loc din UE la mai multe capitole privind accesul la locuirea de calitate. Peste jumătate (52,3%) din populația României trăiește în locuințe supraaglomerate; 21,5% din locuințe se află într-un stadiu avansat de degradare; iar peste 15% dintre locuitori sunt împovărați de costurile locuirii, respectiv cheltuie peste 40% din venitul lunar pentru întreținerea gospodăriei.

Criterii selecție familii bebeficiare Habitat for Humanity România

(1) au nevoie urgentă de o locuință. În momentul selecției, ele nu au un camin și locuiesc în condiții improprii, fie mai multe generații într-o locuință neadecvată numărului de persoane, fie în chirie.

(2) au venituri și pot plăti rate lunare, fără dobândă, fără profit, la locuința dobândită prin programul Habitat for Humanity, pe o perioadă de 20 de ani. Familiile beneficiare plătesc locuința la valoarea materialelor de construcție.

Familiile beneficiare devin astfel parteneri ai organizației Habitat for Humanity România. Ratele plătite de beneficiari merg într-un fond rotitor, numit Fondul pentru Umanitate, din care sunt construite sau renovate alte locuințe pentru familii în nevoie. În felul acesta, o familie care deține o casă Habitat for Humanity ajută o altă familie în nevoie să aibă o locuință decentă.

(3) au disponibilitatea de a contribui cu munca voluntară la construcția locuințelor Habitat for Humanity România. Conceptul de muncă voluntară, sweat-equity cum este numit peste tot în lume, nu reprezintă o plată pentru casa primită, ci arată dorința familiei de a se implica alături de voluntari internaționali și români în eforturile pentru eradicarea locuirii precare.

Despre Habitat for Humanity România

Habitat for Humanity este o organizație non-profit prezentă în 70 de țări, cu misiunea de a eradica locuirea precară. De 21 de ani în România, Habitat for Humanity România construiește, reabilitează, oferă consultanță, suport tehnic și derulează programe de eficiență energetică și de prevenție și răspuns la dezastre pentru grupuri vulnerabile. Cu sprijinul a peste 32 000 de voluntari, internaționali și din companiile românești, Habitat for Humanity România a ajutat peste 69 000 de oameni să aibă o casă decentă sau să își îmbunătățească condițiile de locuit.