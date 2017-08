Alexandru Andrieș, Fără Zahăr, Emeric Imre, SirBlues Vali Răcilă, Maria Gheorghiu, Cosmin Vaman, Zoltan Octavian Butuc, Dinu Olărașu, Adrian Beznă sunt doar câțiva dintre artiștii scenei muzicale românești care, în perioada 31 august – 3 septembrie 2017, vor oferi publicului băcăuan momente de neuitat, în cadrul Salonului de Folk&Blues, eveniment aflat la a II-a ediție, organizat în acest an, de Centrul Național pentru Sănătate Permanentă (CENASPER) în parteneriat cu Primăria Bacău. Aflat la a doua ediție, Salonul se desfășoară sub semnul astral al mareului artist băcăuan de muzică folk, Gil Ioniță și își propune ca de la an la an, să crească până la a deveni o tradiție a comunității. ”Ne propunem ca acest festival să dăinuie peste timpuri, să devină un eveniment permanent al Bacăului. Este un festival în care elementul educațional se îmbină perfect cu cel recreațional și este dedicat tuturor categoriilor de vârstă. Este un festival al băcăuanilor, iar spectacolele sunt o invitație la o sănătate sufletească permanentă”, a spus, pentru Deșteptarea, Talal Hamad, președintele CENASPER Bacău. Spectacolele de folk și blues de pe tot parcursul Salonului se vor desfășura la Teatrul Municipal Bacovia (joi, 31 august și vineri, 1 septembrie, orele 18.00), la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” (sâmbătă, 2 septembrie, ora 16.00) precum și în Parcul Trandafirilor, în zona foișorului (duminică, 3 septembrie, ora 11.00).

Deschiderea oficială a manifestării are loc joi, 31 august, începând cu ora 15.00, la Sala ”Nicu Enea” din sediul SIF Moldova, la eveniment publicul având parte și de vernisajul Expoziției de caricatură ”VEM”, cu lucrări semnate de caricatursitul Victor Eugen Mihai. Vor urca pe scenele Salonului peste 40 de artiști de muzică folk și blues din România și Republica Moldova, precum și artiști îndrăgiți ”ai locului” care vor oferi cântări de muzică folk, blues, muzică ușoară și fado (Marcel Balan, Marcel Radovici, Alina Chiriac, Cristina Dăscălescu, Iulian Cântea, Tibi Ioniță, Neica Trandafir, Grup folk Cetatea etc.), accesul în sălile de spectacol fiind liber, în limita locurilor disponibile. Programul complet al Salonului va fi publicat în zilele imediat următoare. Cotidianul Deșteptarea este partener media al evenimentului. 1 SHARES Share Tweet

