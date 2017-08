Multimedia VIDEO: Cum a fost jefuit un magazin din Comănești de Comunicat de presa -

Sambata noaptea, 29 spre 30 iulie, la ora 3:36 un grup de infractori a spart magazinul Nevila din Comanesti. Culmea este ca magazinul a fost spart desi era prevazut cu sistem de paza conectat la firma de paza si monitorizare. Doar ca, in acea noapte sistemul de la etajul magazinului, „din greseala", nu a fost armat. Printr-o „coincidenta" hotii au intrat doar la etajul magazinului, printr-un geam „uitat" de asemenea semideschis, si nu au coborat si la parter unde ar fi fost detectati cu siguranta de sistemul de securitate.