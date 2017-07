Patru tineri din Oneşti şi Iaşi au fost condamnaţi în primă instanţă pentru infracţiuni informatice şi înşelăciuni cu sute de victime şi un prejudiciu uriaş. Mai precis, 703 cetăţeni străini prejudiciaţi, cu o daună totală în valoare de 346.381 dolari, 21.924 euro, 8.981 lei (pentru cele 147 persoane vătămate cuprinse în acest dosar) şi în valoare de 10.605.237 dolari pentru site-ul eBay (portal de comerţ online), conform unei plângeri formulate în alt dosar. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

